Estonia cerrará completamente su frontera con Rusia, anunció este domingo 15 de noviembre. Esto se produce tras un intento de incendio en una fábrica de drones, orquestado según ella por la inteligencia militar rusa, y frustrado. in extremis.

“Estonia cerrará todos los puntos de cruce en la frontera entre Estonia y Rusia a partir del 1 de diciembre”anunció el día X el jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahkna. “Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias. Los intentos de intimidar, desestabilizar o poner en duda nuestra seguridad no quedarán sin respuesta”añadió.

Según él, las autoridades estonias han “evidencia clara” que implica a la inteligencia militar rusa (GRU) en un intento de sabotaje cometido durante la noche del viernes al sábado contra un fabricante de drones cerca de Tallin.

La propia primera ministra Kristen Michal denunció este ataque contra el fabricante de drones de reconocimiento y ataque Threod Systems. “Se evitaron daños importantes gracias al refuerzo de las medidas de seguridad y a la rápida respuesta de las fuerzas del orden. Los atacantes fueron detenidos »indicó en X.

Los hechos ocurrieron en Viimsi, al norte de Tallin. El ataque fue evitado gracias a la intervención de los equipos de seguridad de la empresa y ocho personas residentes en Letonia fueron detenidas, según informó el domingo la fiscal general Astrid Asi en una rueda de prensa.

El jefe de Gobierno denunció “un episodio de la guerra híbrida más amplia de Rusia contra Europa, cuyo objetivo es reducir el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia”. “No nos dejaremos intimidar. Estonia se está preparando para la posibilidad de cerrar su frontera con Rusia para reducir los riesgos para nuestra población y para nuestra seguridad nacional”dijo.

En agosto, el subcontratista de defensa Milrem, en Tallin, fue objeto de un intento de incendio y se detuvo a ciudadanos letones.

Para el Ministro de Asuntos Exteriores, “Cerrar los cruces fronterizos reducirá la capacidad de Rusia para llevar a cabo actividades hostiles en Estonia y fortalecerá nuestros esfuerzos para prevenir la evasión de sanciones”.

Estonia, miembro de la UE y de la OTAN, mantuvo tres pasos fronterizos con Rusia, en Narva, Luhamaa y Koidula, para el paso de peatones y mercancías. El paso de vehículos por Narva fue suspendido en febrero de 2024 por Rusia.

El cruce de Narva está especialmente concurrido en verano y durante la temporada navideña, ya que es uno de los únicos puntos de cruce terrestre entre la Unión Europea y Rusia que sigue abierto desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022.