“ Mis pensamientos están con las familias y los seres queridos que lloran a quienes hemos perdido. », reaccionó rápidamente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en su cuenta X. Un edificio de tres pisos se derrumbó alrededor de las 4 p.m. (hora local) de este miércoles 11 de noviembre, cerca de la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush en el distrito neoyorquino de Brooklyn, en Estados Unidos.

Este accidente, cuyo origen desconocen las autoridades, provocó la muerte de ocho personas y dejó heridas a otras 19, entre ellas cuatro de gravedad y siete niños. En detalle, el derrumbe arrancó la pared del edificio, que luego cayó al agujero de una obra cercana. Un edificio adyacente permaneció en pie, pero una de sus paredes también fue destruida, dejando al descubierto las habitaciones interiores.

En las primeras horas tras la catástrofe, las autoridades tuvieron dificultades para evaluar el número de personas en la zona del derrumbe, explicó la jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, que también anticipó una “operación larga”.

“ Me quedé en shock, alterada (…), vivo justo detrás del edificio. Escuchamos una fuerte explosión y gritos. », declaró al “New York Times” Emmanuella Carillus. “Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se derrumbó”.recordó otro testigo, todavía hablando con el “New York Times”.

Continúa la búsqueda de posibles supervivientes entre los escombros. Por ahora, un niño ha sido extraído de entre los escombros y transportado en camilla. Un bombero también resultó herido durante una intervención. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró allí una conferencia de prensa el miércoles por la noche y elogió el trabajo de los rescatistas en “escombros difíciles de navegar y cavidades peligrosas bajo la superficie”.

El departamento de construcción de la ciudad dijo que había inspectores en el lugar para “ayudar en las operaciones de búsqueda y realizar inspecciones de la estabilidad estructural de los edificios vecinos “. Según Ahmed Tigani, jefe del departamento de construcción municipal, los trabajadores estaban cavando en el momento del derrumbe. Los promotores habían recibido permiso para construir un edificio de tres pisos y solicitaban permiso para nueve pisos.

Según el “New York Times”, los registros municipales de la ciudad de Nueva York indican que el edificio derrumbado fue construido en 1930. A lo largo de su historia, había albergado varios negocios e incluía locales comerciales.