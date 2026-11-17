China declaró este lunes 16 de noviembre que el presidente Xi Jinping y sus homólogos estadounidenses y rusos, Donald Trump y Vladimir Putin, abordarían el tema de “paz mundial” durante su primera reunión trilateral prevista para este jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre Apec (Cooperación Económica Asia-Pacífico) que, por su parte, reunirá a sus 21 miembros el miércoles.

Tanto el Kremlin como la Casa Blanca ya habían confirmado esta reunión tripartita ante Pekín el lunes por la mañana.

Los tres líderes procederán a “Intercambios en profundidad sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las principales potencias, que serán de importancia histórica”indicó durante una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning.

Según funcionarios estadounidenses, Donald Trump quiere abordar la cuestión de la reducción del número de armas nucleares en el mundo y la guerra desencadenada a finales de febrero por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán, pero no el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Y el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, indicó por su parte que, durante una reciente reunión con Xi Jinping, el líder chino había mostrado cierta “irritación” a la idea de que las discusiones trilaterales podrían discutir sobre Ucrania.

“Hizo hincapié explícitamente en que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar presentes en la mesa de negociaciones”declaró el jefe de Estado alemán al canal ARD.

Cuando se trata de desarme nuclear, China ha insistido durante mucho tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus propios arsenales atómicos antes de aceptar hacer lo mismo.