No se deshiela el índice y los sindicatos vuelven a las calles. Este martes 17 de noviembre, las federaciones de funcionarios convocan a una huelga y a una manifestación: una convocatoria transmitida por jóvenes, trabajadores ferroviarios y “chalecos amarillos”.

El jueves 5 de noviembre se manifestaron entre 575.000 y 1,6 millones de personas. Educación Nacional había contabilizado un 15,81% de docentes en huelga en la educación primaria y secundaria. El Snes-FSU, el principal sindicato de escuelas secundarias y superiores, afirmó por su parte que el 52% del personal estaba en huelga. Recurso, reivindicaciones, recorrido… Hacemos balance de la manifestación del martes 17 de noviembre.

Este martes 17 de noviembre, la intersindical de la función pública (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC y FA-FP) invita “una nueva y potente jornada de huelga y manifestaciones”. La convocatoria fue lanzada inicialmente el lunes 9 de noviembre, cuando se realizó la “conferencia social” que reunió a sindicatos del sector privado y empleadores, durante la cual el gobierno anunció el aumento del salario mínimo en un 1,6%: “migas”comentó Sophie Binet, secretaria general de la CGT.

La CFDT, que quería ir “hasta el final” del “negociación con el gobierno”finalmente anunció el viernes 13 de noviembre que se sumaba a esta movilización, tras la reunión con el gobierno. Las propuestas de Sébastien Lecornu son “insuficiente o incluso inexistente”, lamentó Laure Revel, secretaria general de la Función Pública de la CFDT.

Los sindicatos exigen, en primer lugar, que se descongele el índice y se indexe en función de la inflación. Una línea roja para el Gobierno: la revalorización uniforme del 1% del valor del punto índice costaría al Estado 2.400 millones de euros, argumentó el despacho de David Amiel, ministro de Cuentas Públicas, que no “no es posible”. Sébastien Lecornu prometió una nueva reunión con los sindicatos de los servicios públicos el 11 de diciembre, tras las elecciones profesionales.

Por parte de la SNCF, la CGT Cheminots, la SUD-Rail y la CFDT Cheminots convocaron a la huelga en un comunicado de prensa conjunto y se presentaron dos avisos. Aún no se conoce el alcance de su movilización, pero deberá comunicarse durante la jornada de este lunes 16 de noviembre.

El Sindicato de Escuelas Secundarias, la Unión de Estudiantes y la Unef instan a los jóvenes a sumarse a las filas de la manifestación y continuar con los bloqueos de establecimientos.

Finalmente, los “chalecos amarillos” pretenden continuar su impulso y anunciar que se sumarán a las manifestaciones, exactamente un mes después de su “regreso” el 17 de octubre. La oportunidad de conmemorar su aniversario: el movimiento comenzó hace ocho años en las rotondas, el 17 de noviembre de 2018. Ya piden un “Acto VI” para el próximo sábado 21 de noviembre.

En París, la intersindical declaró un recorrido entre la Place des Invalides (7mi distrito) y Place d’Italie (13mi distrito), pero finalmente se trataba de un trayecto Nation – Place d’Italie autorizado por la jefatura de policía de París, según informan “Libération” y “Le Parisien”. Salida 14:00 horas.

En Marsella, la procesión saldrá de la Place des Réformés a las 10:30 horas. Para Lyon, el encuentro será a las 11:00 horas, en la fábrica de Tabacs. Pero el resto del recorrido aún está por determinar en la capital del Ródano, ya que la prefectura ha prohibido cualquier reunión de protesta en una zona que incluye la plaza Bellecour, tradicional punto de llegada de las manifestaciones. La intersindical apeló ante el tribunal administrativo. Toulouse, Montpellier, Nantes, Niza… La CGT enumera cerca de 180 reuniones de movilización en su mapa interactivo.

Se interrumpirá la circulación de determinados trenes, RER, metros y puertos. Las federaciones sindicales CGT Cheminots, Sud Rail y CFDT Cheminots convocaron a todos los trabajadores ferroviarios a la huelga, exigiendo “una apertura inmediata de negociaciones salariales reales, la implementación de una política de empleo para garantizar (…) una producción ferroviaria segura y de calidad”.

“La circulación de trenes se verá perturbada en determinadas líneas de la red TER Auvernia-Ródano-Alpes”indica la SNCF en sus sitios. Lo mismo en Borgoña-Franco Condado, Bretaña, Centro-Val-de-Loira, Altos de Francia, Nueva Aquitania, Occitania y Países del Loira.

En Isla de Francia, el tráfico se verá afectado en la línea RER D (prevé dos de cada tres trenes entre Juvisy y Malesherbes o entre Corbeil-Essonnes y Melun vía Ris-Orangis). En la línea N también habrá tráfico “ligeramente perturbado”así como en la línea R (dos de los tres trenes entre Paris Gare de Lyon y Montargis). En la línea P el tráfico será ” normal “ excepto entre Meaux y La Ferté Milon (dos trenes de tres). En París, varias estaciones de metro estarán cerradas al público a partir de las 11:00 horas, entre ellas Charles-de-Gaulle-Étoile, Invalides, Gare d’Austerlitz, Concorde y Franklin D Roosevelt, así como Reuilly-Diderot. “debido a una manifestación en la vía pública”.

Finalmente, en el transporte marítimo, los puertos también se verán afectados por la convocatoria de huelga de 24 horas lanzada por la federación de puertos y muelles CGT, “por salarios, pensiones y servicios públicos”.