Revista “Mixte” celebra treinta años de libertad

En un panorama de prensa escrita en el que sus títulos desaparecen uno tras otro, su redacción se reduce y sus lectores migran a lo digital, medir su longevidad es casi conmovedor. Mixte, que este año cumple treinta años de existencia, es una de esas revistas que nos tomamos el tiempo de hojear, leer y observar. Apreciamos la veta del papel, la fuerza de una imagen y la composición del modelo. Una revista que guardamos con mucho gusto, sobre todo en una época en la que las imágenes pasan a toda velocidad y nunca han sido tan efímeras.

Mixte nació en el otoño de 1996, a raíz de una era marcada por el choque cultural y andrógino del perfume CK One de Calvin Klein y las siluetas de Jean Paul Gaultier. Es en esta nueva emoción que Tiziana Humler y Christian Ravera imaginan un OVNI editorial, donde la moda ya no se contenta con enumerar tendencias, sino que cuenta la historia de la sociedad y su evolución, dialogando voluntariamente con el arte y la cultura.

El número especial publicado por los treinta años de la revista “Mixte”. MEZCLADO

Con el paso de los años, el título también se ha convertido en una fantástica incubadora de jóvenes talentos. Desde Stella Tenant fotografiada en sus inicios por David Sims hasta las vanguardias creativas actuales, Mixte ha trabajado con los más grandes fotógrafos –Paolo Reversi, Peter Lindbergh, Jean-Baptiste Mondino…– y otros prácticamente desconocidos, formando así una verdadera familia de talentos. Plumas y miradas, como Loïc Prigent, Emmanuelle Alt o Babeth Dijan, se cortaron allí. Nos topamos con una Björk inmortalizada por Jean-Paul Goude o con un Karl Lagerfeld conversando con Thomas Pesquet desde el espacio. Y cuando la marea cambió en 2010, amenazando con quitarle el título en 2009, sus fundadores tomaron la decisión radical de comprárselo al grupo italiano Mondadori para preservar su independencia.

Treinta años después de su lanzamiento, este número aniversario de más de 500 páginas orquestado por el redactor jefe Antoine Leclerc-Mougne recopila los recuerdos de treinta personalidades de la revista. Y detrás de las pulidas imágenes emergen muchas historias íntimas y conmovedoras. La del creador Kevin Germanier, que demuestra su agradecimiento a esta revista que le dedicó un tema entero en sus inicios. La de la modelo Teddy Quinlivan, que recuerda la fuerza y ​​fragilidad que la fotógrafa Liz Collins supo captar en ella. Y luego la del bailarín Nick Coutsier, cuya primera entrevista en francés le permitió expresar libremente su identidad queer. Este discurso abrió incluso discusiones dentro de su propia familia. En sus recuerdos, ya no se trata realmente de una cuestión de moda, sino de lo que una revista le permitía, y todavía le permite, decir con total libertad.