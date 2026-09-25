Tras las sospechas sobre el uso de IA, Thélyson Orélien, blanco de acusaciones de plagio en Canadá y Francia

Thélyson Orélien sigue siendo noticia. El escritor canadiense-haitiano, acusado de haber utilizado inteligencia artificial (IA) para escribir su novela “Era eso o morir” (Grasset), que él niega, es ahora blanco de acusaciones de plagio de textos publicados hace más de diez años en Canadá.

Al menos cinco casos han sido identificados en las últimas horas por la prensa canadiense, y otros más circulan en las redes sociales, cada vez por escritos publicados en los medios de comunicación o en blogs. Los pasajes serían plagio de artículos publicados en medios de comunicación extranjeros o incluso tomados de un libro fechado en 1960. Si el autor no reacciona a estas acusaciones, Editions du Boréal, su editor quebequense, indicó en un comunicado de prensa que tardaría “Estas acusaciones son muy serias”.

En 2012, el grupo audiovisual público Radio-Canada concedió un premio a Thélyson Orélien por un relato breve titulado “¿Adónde va el mundo?”. Una historia que toma prestados pasajes palabra por palabra del libro “Le Matin des magiciens”, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, publicado en 1960. “Tengo una gran torpeza manual y me arrepiento. Sería mejor si mis manos supieran trabajar. Manos que hacen algo útil, se sumergen en lo más profundo del ser y defienden allí una fuente de bondad y de paz”: Este párrafo, subraya Radio-Canada, es repetido idénticamente por el autor, a excepción de las dos palabras al final.

El diario quebequés “La Presse” señala otros ejemplos de frases tomadas palabra por palabra. Por ejemplo : “Era un alma poderosa, un espíritu verdaderamente mensajero”. Al respecto, el periódico recuerda una entrevista concedida a Radio-Canada por Thélyson Orélien al recibir su premio. “Todo lo que dije es obvio. Ni siquiera hay mentiras piadosas, era mi ambiente familiar”. dijo.

El 15 de febrero de 2013, Thélyson Orélien publicó una columna en la red Mondoblog de Radio-France-Internationale (RFI) titulada “El próximo Papa debería ser más joven”. Comienza así: “Los cardenales estaban todos en la Ciudad del Vaticano el 11 de febrero, pensaban que se iban a reunir en la sala del Consistorio para enterarse de las inminentes canonizaciones; al contrario, estaban atónitos. (sic) por el anuncio del Papa Benedicto XVI sobre su renuncia al papado a partir del 28 de febrero. » Una primera frase larga copiada de un editorial del periódico indio “The Hindu”, publicado la víspera (la publicación original es del 14 de febrero, aunque el artículo en línea indica el 16 de febrero, señala “la Presse”).

El 28 de febrero de 2013, en cartas a los lectores de “La Presse”, Thélyson Orélien publicó un texto titulado “No pongamos a nuestros héroes en un pedestal”, quien luego se presentó como un “escritor independiente de Montreal”. “Los ídolos vienen de todas partes y los más populares, los que más nos presentan los medios de comunicación, provienen de diversos sectores, generalmente el cine y el mundo del deporte”. él comienza. Un poco más lejos: “Estas superestrellas pertenecen a un grupo selecto aún más pequeño: el grupo de aquellos que, debido a que han desafiado probabilidades deportivas aparentemente insuperables, se vuelven aún más famosos y más admirados por razones que trascienden sus respectivos deportes. Podemos citar: Tiger Woods, Lance Armstrong y Oscar Pistorius. »

Esta última frase, como gran parte del resto de sus escritos, es más o menos –todo depende de la traducción– la misma que escribió en inglés un tal decano Andy Bautista, en una columna publicada cinco días antes por el periódico filipino “The Philippine Star”. El título de este artículo, aún online: “Cayendo de pedestales”.

A “engaño » “decepcionante e imperdonable” para François Cardinal, subdirector de “la Presse”. Los medios también añadieron, en el proceso, un mensaje sobre el artículo incriminado: “Desde la publicación de este texto, hemos sabido que su autor había cometido plagio. » La columna de Thélyson Orélien, publicada también en el blog de Mediapart, ha sido eliminada.

“¿Somos tan libres como creemos ser?”, titula Thélyson Orélien en una columna publicada por el HuffPost Québec, el 1ejem Junio ​​de 2014. Escribe en particular: “Todo lo que encontramos en un estado actual puede explicarse o entenderse por su estado anterior que implicaban las leyes de la física. Si esta creencia debe adoptarse completamente, si nada puede escapar de ella (sic)entonces todo lo que experimentamos en el presente tiene una causa directa en el pasado. » Dos frases que también se encuentran en un ensayo titulado “El problema del libre albedrío”, texto del autor danés Pablo Saborío publicado en el blog Beyond Language el 21 de diciembre de 2008.

El 10 de noviembre de 2014, Thélyson Orélien publicó otra nota en el blog de Mediapart, titulada “La contradicción americana”, que desde entonces también ha sido eliminada. “El cansancio por las responsabilidades globales también se nota en materia económica. Ahora hay menos apoyo político a entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). ¿Podemos leer allí?, señala “la Presse”. Párrafo copiado de la columna del ex ministro colombiano Rodrigo Botero Montoya en el diario colombiano “la República”. Un artículo publicado el 8 de octubre de 2014, treinta y tres días antes que el de Thélyson Orélien.