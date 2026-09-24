“La pregunta no es tanto cuándo la IA podrá prescindir de nosotros, sino cuándo seremos incapaces de prescindir de ella”

Cada vez hay más advertencias sobre los peligros de la inteligencia artificial. Los pioneros de la IA como Geoffrey Hinton y Stuart Russell, o el investigador Jacob Coxon, hablan del riesgo de que los sistemas se descontrolen mucho más allá de las capacidades humanas y probablemente escapen a nuestro control. Estas advertencias merecen ser tomadas en serio.

Pero me gustaría trazar otro hilo, más prosaico: el de la energía y la materia. porque esto se supone “explosión de inteligencia” no es irrelevante: “La información es física” (“la información es física” en francés, lo que implica que toda información necesita un soporte material o una representación concreta para existir, nota del editor)recordaba el físico Rolf Landauer en 1991. Examinar el cuerpo, la energía y el metabolismo material de los principales modelos del lenguaje nos invita a cuestionarnos nuestra dependencia de la tecnología.

En el nivel energético, la termodinámica establece un suelo teórico: la operación informática más básica, es decir, borrar un bit, requiere al menos 3 × 10⁻²¹ julios a temperatura ambiente. Los ordenadores actuales están lejos de este rendimiento. Para un modelo de lenguaje grande, la generación de un único token (una palabra o un fragmento de texto) requiere en realidad entre unas décimas y varios julios a nivel de procesador, según el modelo, el hardware y las condiciones de uso.

A la energía consumida por los grandes modelos lingüísticos se suma el impacto material. Según el análisis del ciclo de vida publicado por Mistral (2025), una respuesta de 400 tokens de su asistente representa, excluyendo los dispositivos del usuario, 0,16 miligramos. “equivalente de antimonio”indicador del agotamiento de los recursos. Para ilustrar este impacto, Mistral compara este valor con el que genera la fabricación de una moneda de 2 céntimos. A primera vista, eso no es mucho, pero multiplíquelo por la cantidad de respuestas que la IA genera cada día.

Un estudio publicado en 2026 identificó 32 elementos químicos, incluidos casi 1,4 kg de cobre en un módulo Nvidia A100, incluido el disipador de calor. Cada intercambio se basa, pues, en recursos extraídos aguas arriba: cobre, silicio, metales raros como el estaño, el níquel, etc. A esto se suma la materialidad de la electricidad: carbón o gas para determinadas centrales eléctricas, pero también hormigón y metales para construir y mantener centrales eléctricas, presas, turbinas eólicas, paneles solares y redes.

Esta materialidad cambia la forma en que abordamos los escenarios de inteligencia artificial general (AGI). Supongamos que una inteligencia muy avanzada busca alcanzar sus objetivos a lo largo del tiempo. Consciente o no, le convendría garantizar la continuidad de su funcionamiento. ¿Qué necesitaría ” vivir “ ?

Producir electricidad, mantener sus centros de datos, sustituir sus tarjetas electrónicas, reparar sus redes, extraer y refinar minerales, operar fábricas de semiconductores… Un documento de trabajo de RAND (2025) dedicado a las dependencias mutuas entre humanos y IA subraya esta cuestión: el funcionamiento de los sistemas digitales sigue inmerso en una inmensa red de intervenciones humanas, desde las minas hasta el mantenimiento.

Con el tiempo, la materia se desgasta, se corroe, se dispersa… Como toda arquitectura, las arquitecturas digitales están sujetas a entropía y requieren un mantenimiento y cuidado permanentes (Samuel Butler ya anunció esta dependencia con las máquinas en la segunda mitad del siglo XIX).mi siglo). Mientras dependa de esta organización humana, una AGI que la destruya comprometería su propio funcionamiento. Pero esta dependencia no es un seguro de (sobre)vida: el hecho de que necesite nuestros brazos y manos no garantiza nuestra libertad ni nuestra sostenibilidad.

De hecho, la pregunta no es tanto cuándo la AGI podrá prescindir de nosotros, sino en qué momento corremos el riesgo de volvernos incapaces de prescindir de ella. Si le confiamos la gestión de funciones colectivas esenciales (energía, educación, salud, investigación, seguridad, logística, finanzas, etc.), mantener el interruptor no será suficiente: aún necesitaremos poder activarlo sin perturbar a la sociedad. Un sistema puede seguir dependiendo físicamente de nosotros y al mismo tiempo volverse funcionalmente indispensable. Como el nenúfar de Chloé en “L’Écume des jours” de Boris Vian, la IA crece a través de las dependencias que desarrollamos nosotros mismos.

Estamos, con razón, preocupados por el código, los datos y los algoritmos. Prestemos tanta atención a “Cuerpo de IA”a nuestro control sobre su metabolismo energético y material. Porque la cuestión no es sólo lo que las máquinas podrían querer, sino también el poder de quienes poseen y organizan las infraestructuras de las que dependen: su control no puede dejarse únicamente en manos de intereses privados.

El economista Lucas Chancel abogó recientemente por una “socialización de la energía” en su obra “Energía y desigualdades. Una historia política” (Seuil, 2025). El principio merece ser ampliado: recuperar colectivamente el control del tríptico energía-materia-información. Esto requiere debatir democráticamente los recursos energéticos y materiales asignados a la IA, exigir transparencia de sus necesidades y preservar la posibilidad de ejecutar nuestros servicios esenciales sin ella. No hay información sin materia para transportarla ni sin energía para transformarla. La IA tiene un cuerpo. La toma democrática del propio metabolismo es una cuestión eminentemente política.

EXPRESO ORGÁNICO

Rafael Ménard Graduado en Polytechnique y Ponts et Chaussées. Hoy es ingeniero y arquitecto, autor de “Hacia la ligereza – una breve historia energética de las sociedades humanas”, ediciones Wildproject (2025).