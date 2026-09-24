Emmanuel Macron volvió a hablar este jueves 24 de septiembre para dirigirse a los franceses, durante una entrevista retransmitida conjuntamente por France 2 y TF1. “Rusia está aumentando sus actos hostiles y a veces criminales contra los países europeos”aseguró el Jefe de Estado, quien hizo un balance de la amenaza rusa. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Desde el inicio de la entrevista, Emmanuel Macron negó que la CIA informara a los servicios franceses de un posible ataque ruso en el sur de Francia. “Pero sí, hay una situación que se está poniendo tensa” en Ucrania, en guerra “desde 2014”y en Europa, donde se produjeron actos de provocación. “multiplicado”. El Jefe de Estado no descartó, por tanto, que Francia pueda ser objeto de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos como el ocurrido en el aeropuerto de Leipzig a principios de agosto, y que Alemania atribuyó a Rusia. Francia aún no ha sufrido ataques de este tipo “pero cuando me haces la pregunta “¿puede suceder?” mi respuesta es si”afirmó el presidente francés, añadiendo que Rusia considera que “Europa es la profundidad estratégica de Ucrania”.

Ataques, frecuentes a nivel informativo desde 2017, “se han intensificado en los últimos años y semanas”. “Lo que Rusia busca es que seamos belicosos en nuestras palabras para justificar su movilización y su postura”aseguró.

Si bien la hipótesis de una nueva movilización de 300.000 hombres rusos en su guerra contra Ucrania ganó peso esta semana, Macron juzgó este escenario “ creíble », añadiendo: “Efectivamente, el escenario creíble hoy, que a menudo se comparte, es de unos 300.000 hombres”. “La señal que Rusia envía hoy es: estamos dispuestos a hacer aún más sacrificios para apoderarnos de todo Donbass”añadió Emmanuel Macron, precisando que desde la invasión de Ucrania, esta guerra ya le ha costado a Rusia “1,2 millones de hombres”heridos o muertos.

A diferencia de Donald Trump, que señaló la responsabilidad de los ataques ucranianos a las refinerías rusas por el aumento de los precios del combustible, Emmanuel Macron se negó a acusar a Kiev: “Los ucranianos hacen esto porque Rusia está destruyendo sus capacidades energéticas. Pasaron el invierno en la oscuridad y en el frío.aseguró. El Jefe de Estado anunció el envío de “medios militares”, incluidos soldados, radares y sistemas de defensa, Para ” proteger “ el sitio de Yanbu, un enlace estratégico en la red de instalaciones energéticas de Arabia Saudita. Este oleoducto, principal terminal saudita de exportación de crudo en el Mar Rojo, jugó un papel crucial durante la guerra en el Medio Oriente, permitiendo a Arabia Saudita evitar el Estrecho de Ormuz para exportar su petróleo.

Emmanuel Macron, expresando su solidaridad con los franceses afectados por el aumento de los precios, aseguró “hacer todo lo posible para evitar la escasez de combustible”. “Hemos reabastecido nuestras reservas de gas hasta el 80%”aclaró además. El presidente francés recordó que su prioridad era “precios más bajos”.

Sobre la reducción de impuestos, Emmanuel Macron intervino asegurando que no es “no es posible”. “Nuestro interés es bajar los precios, antes que bajar los impuestos, porque de lo contrario haríamos pagar al contribuyente francés las consecuencias de la geopolítica”estimó el jefe de Estado, que esta semana, como era de esperar, proporcionó servicio postventa para los anuncios gubernamentales. Emmanuel Macron, sin embargo, no descartó una reducción de los impuestos si los precios subieran aún más.

Consultado sobre una posible disolución en los próximos meses, el presidente aseguró que “No sería bueno para el país” ocho meses antes de las elecciones presidenciales. Emmanuel Macron descartó esta hipótesis, que ha estado circulando en los últimos días, llamando “fuerzas políticas” tiene “el espíritu de responsabilidad” antes de examinar los textos presupuestarios. “Una disolución aumentaría la guerra, los problemas de poder adquisitivo y un presupuesto por aprobar, la inestabilidad política”justificó, argumentando también que esto “bloquearía” el próximo presidente por “reconstruir una mayoría”. “Esto no es deseable”concluyó el jefe de Estado.

¿Se pronunciará en las elecciones presidenciales? “Haré con responsabilidad y de acuerdo a la evolución de nuestra situación geopolítica, financiera y política, lo que debo hacer”respondió durante la entrevista de France 2 y TF1. Apenas accedió a decir que esperará. “la recta final”.