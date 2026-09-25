Discurso sobre el Estado de la Unión de Ursula von der Leyen: ¡caramba, volvió a fracasar!

Por lo tanto, Ursula von der Leyen pronunció su séptimo discurso sobre el Estado de la Unión el 16 de septiembre, destinado a definir las prioridades de la Comisión Europea para el próximo año. Como de costumbre, lo que no mencionó importa al menos tanto como los temas que sí cubrió. Y estas deficiencias afectan a la mayoría de los principales desafíos europeos.

El Presidente de la Comisión describió detalladamente las grandes dificultades económicas y sociales que se derivan para los europeos de la conjunción del calentamiento global, del verano apocalíptico que hemos atravesado y de la guerra imprudente lanzada por los Estados Unidos contra Irán. A esto se suman los crecientes efectos negativos de nuestra dependencia total de las Big Tech estadounidenses.

Pero, como es habitual, la receta principal que propuso Ursula von der Leyen para afrontar estos desafíos consistió en continuar la precipitada carrera hacia la desregulación con los famosos 12 textos “ómnibus”. (proyectos legislativos que reúnen la modificación o revisión de varias leyes o reglamentos existentes) que, gracias a la alianza del PPE (Partido Popular Europeo, partido mayoritariamente conservador del que procede el presidente de la Comisión) y los grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo, están destruyendo todos los logros de las últimas décadas en términos de regulación social y medioambiental. Esta desregulación amenaza la salud y degrada las condiciones de vida y de trabajo de los europeos, pero obviamente no tendrá ningún efecto positivo en la innovación.

Dos años después del informe Draghi, Ursula von der Leyen todavía no tiene propuestas que hacer para aumentar significativamente los recursos financieros que se implementarán conjuntamente a nivel europeo. Medios que, por sí solos, podrían permitir superar nuestra brecha tecnológica, acelerando al mismo tiempo la transición ecológica y fortaleciendo nuestra defensa. A falta de este “nervio de guerra”, las grandes diatribas que repite invariablemente, año tras año, sobre la autonomía estratégica de Europa quedan desprovistas de contenido real, aunque siempre consigue encontrar nuevos nombres llamativos y nuevas siglas para disfrazar este vacío.

Desde 2019, Ursula von der Leyen se jacta de estar al frente de una “Comisión Geopolítica” y sigue avanzando en la escena internacional, aunque los tratados no reconocen ninguna competencia en este ámbito. En su discurso, sin embargo, no dedicó una sola palabra a la guerra ilegal lanzada por Donald Trump contra Irán, a pesar de sus catastróficas consecuencias para los europeos y para el orden internacional basado en reglas. Tampoco ha presentado la más mínima propuesta para sacar a Europa del vacío diplomático en el que está sumergida desde hace tres años y ayudar por fin a traer la paz y la estabilidad a esta región, inmediatamente adyacente a nuestras fronteras y esencial para nuestro suministro energético y nuestro comercio exterior.

Mencionó en una frase la situación en Israel y la Palestina ocupada. Pero tampoco estaba allí para proponer la más mínima iniciativa nueva ante el profundo deterioro de la situación de los palestinos sobre el terreno. Para ella, se trataba simplemente de exonerarse y trasladar toda la responsabilidad por la inacción de la Unión Europea a los Estados miembros. Una inacción que nos convierte objetivamente en cómplices de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el gobierno israelí de extrema derecha y nos desprestigia en la escena internacional.

Ursula von der Leyen pidió a Mark Carney, el primer ministro canadiense, que asistiera a su discurso antes de que él mismo hablara en el Parlamento Europeo. Esta elección fue acertada: Mark Carney encarna de hecho a la vez la firmeza frente a Donald Trump, con la negativa a cumplir sus dictados comerciales, y el deseo de construir una “Alianza de potencias medias” preservar y reconstruir un orden internacional basado en el derecho. Básicamente, Mark Carney tenía para Ursula von der Leyen la ventaja de encarnar lo contrario de lo que ella misma personificó tras el fracaso del acuerdo de Turnberry en el verano de 2025, donde, bajo su liderazgo, los europeos habían cedido a todas las exigencias de Donald Trump.

Sin haberlo discutido con nadie, el Presidente de la Comisión propuso a Mark Carney que Canadá se convirtiera en “miembro asociado” de la Unión, un estatuto que no existe y del que nadie sabe a estas alturas qué podría abarcar. Que la UE se acerca a Canadá y a otros países desarrollados, por supuesto, pero la cuestión geopolítica central para una Europa que se enfrenta tanto a la hostilidad de los Estados Unidos, por un lado, como del eje Putin-Xi Jinping, por el otro, es sobre todo girar hacia el Sur, y en particular hacia nuestros vecinos del sur del Mediterráneo, para encontrar nuevos aliados con el fin de aflojar el control que amenaza con aplastarnos y reconstruir un orden internacional basado en las reglas.

Sin embargo, Ursula von der Leyen una vez más no encontró palabras para dirigirse a África en su discurso. Y los países del Sur sólo se discutieron desde dos ángulos, siempre los mismos: la inmigración y los medios para impedir que los inmigrantes lleguen a Europa, por un lado, y los acuerdos de libre comercio, por el otro. Estos acuerdos son presentados invariablemente por el Presidente de la Comisión como la panacea universal, a pesar del daño económico y social, y posteriormente político, que esta fijación del libre comercio ha causado en Europa durante los últimos cuarenta años.

Sin embargo, no dijo una palabra sobre la ayuda al desarrollo, a pesar de que Europa podría y debería haber reemplazado a USAID, al menos en parte. (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) tras la drástica reducción de los presupuestos estadounidenses bajo Donald Trump. Tampoco dijo una palabra sobre la financiación de la acción climática en los países del Sur y la contribución europea, mientras que su aumento será decisivo si queremos poder salvar el Acuerdo de París a pesar del sabotaje estadounidense. Y esto en un momento en el que estamos negociando el presupuesto europeo para los próximos siete años.

En definitiva, como es habitual, Ursula von der Leyen levantó mucho viento durante su discurso sobre el Estado de la Unión sin dar respuesta a los principales retos estratégicos de los que depende el futuro de Europa.

EXPRESO ORGÁNICO

Mounir Satouri es eurodiputado ecologista, presidente de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo