Combustibles: Macron despeja su aduana y entierra “cueste lo que cueste” ante la crisis del petróleo que se avecina

Emmanuel Macron había enviado una intrigante invitación a los líderes del partido y a la prensa para compartir con ellos “ información » sobre las crisis geopolíticas actuales. Y cuando salieron del Elíseo, este viernes 18 de septiembre, la atención de algunos de sus interlocutores se centró, con razón, en la amenaza rusa. Tras el aumento de los ataques contra Europa en las últimas semanas, y siete meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Jefe de Estado había pedido a los jefes de los servicios de inteligencia franceses (DGSE, DGSI, DRM y SGDSN) que informaran a los dirigentes políticos. En conferencia de prensa, hizo varios diagnósticos contundentes: “ La naturaleza de la agresividad rusa y sus amenazas en Europa está cambiando. (…) Nadie está a salvo. Estamos en un momento de vigilancia. “, subrayó antes de confirmar que Francia había sido víctima de ataques “. informativo y cibernético “.

Sin embargo, la parte más significativa de su intervención se refiere a la otra gran crisis del momento, en Oriente Medio, que amenaza la economía mundial y el poder adquisitivo de los franceses a corto plazo. Ante un rápido deterioro de las cadenas de suministro de hidrocarburos, el presidente…