Nagorno-Karabaj: ¿puede un pueblo desaparecer de la ley?

Hay tragedias que no desaparecen con el silencio. Hay ausencias que poco a poco van entrando en el orden de las cosas. Hay pueblos que ya no vemos en un mapa, pero cuya borradura sigue cuestionando la ley.

El 19 de septiembre de 2023, tras nueve meses de bloqueo del corredor de Lachin, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar contra Nagorno-Karabaj. En pocos días, más de 100.000 armenios de Artsaj se vieron obligados a abandonar la tierra donde se había formado su existencia colectiva. Esta partida no fue ni lenta ni natural: fue repentina, masiva y forzada. Tres años después, mientras el Cáucaso Meridional busca el camino hacia una nueva paz, queda una pregunta: ¿qué pasa con la ley cuando un pueblo ya no se encuentra donde debería haberse garantizado su protección?

Esta cuestión sigue encontrando eco hoy en las universidades francesas, donde los estudiantes se movilizan para mantener en el debate público los derechos de los armenios de Nagorno-Karabaj y las cuestiones jurídicas relacionadas con su desplazamiento. No para simplificar un viejo conflicto, ni para sustituir el análisis por eslóganes, sino para negarse a dar tiempo diplomático para transformar las consecuencias de un desplazamiento forzado en datos adquiridos. Nagorno-Karabaj se presenta a menudo como un conflicto territorial. Esta lectura no es errónea, pero sigue siendo incompleta: reduce una realidad humana, política y memorial a la única cuestión de las fronteras.

Nos oponemos entonces a dos principios: la integridad territorial de Azerbaiyán y la exigencia de autodeterminación formulada por los armenios de Nagorno-Karabaj. Pero entre estos dos polos hay un espacio que muchas veces se olvida: el de los derechos de las personas y comunidades que habitan este territorio. El derecho internacional no sólo rige las relaciones entre los Estados y el ejercicio de la soberanía territorial. También regula la forma en que se ejerce esta soberanía respecto de las poblaciones: no discriminación, participación política, derechos culturales y religiosos, patrimonio, propiedad y derechos de las personas desplazadas, incluida la posibilidad de retorno en condiciones seguras.

La cuestión se vuelve aún más vertiginosa cuando esta población se vio obligada a abandonar el territorio. ¿Qué sucede con la demanda de autodeterminación cuando quienes la sustentaron ya no habitan la tierra donde se constituyó su existencia colectiva? ¿Qué sucede con el derecho al retorno cuando el tiempo y la costumbre corren el riesgo de transformar la ausencia en una realidad adquirida?

La paradoja está ahí: el derecho internacional protege contra el desplazamiento forzado, pero el orden internacional puede acabar acostumbrándose a sus consecuencias. Con el tiempo, lo que fue una ruptura corre el riesgo de ser tratado como una realidad de la vida. Así, la etapa final del desplazamiento forzado quizás no sea la partida en sí, sino la normalización de la ausencia: ese momento en el que dejamos de preguntarnos por qué un pueblo ya no está allí.

La orden emitida por la Corte Internacional de Justicia el 17 de noviembre de 2023 recuerda, sin embargo, que la ausencia física de los armenios de Nagorno-Karabaj no elimina las garantías jurídicas que les siguen atribuidas. El Tribunal menciona en particular la posibilidad de un retorno seguro y de la conservación de los documentos relativos a su identidad y a sus bienes. El desplazamiento de una población no provoca, por tanto, que desaparezcan los derechos de las personas que la componen.

Esto no significa negar la complejidad del Cáucaso Meridional, sus memorias plurales, sus profundas heridas y sus intereses estratégicos contradictorios. Pero reconocer esta complejidad no debería llevar a que el borrado sea un punto ciego en la reflexión. También es una responsabilidad de Europa, de las Naciones Unidas y, más ampliamente, de la comunidad internacional: no permitir que la paz se construya sobre el olvido de los que están ausentes.

La soberanía territorial no puede constituir un título sobre una población. Tampoco puede ser suficiente cerrar la reflexión cuando persisten cuestiones de retorno, seguridad, patrimonio y dignidad. El 19 de septiembre debe seguir siendo una pregunta dirigida a nuestros tiempos: ¿puede la ausencia de un pueblo de un territorio ser suficiente para borrar los derechos que le atribuyen a él?

Creemos que no.

Tribuna escrita por el Círculo de Estudiantes Franceses para Armenia (Cefpa), compuesta por:

Marianne STINTZI (Universidad de París 2 Panthéon-Assas)

Baptiste MOREAU (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne)

Alexandre TRAN (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne)

Mathieu LALANDE (Unión Lasaliana OGEC)

Jean LACOMBE (Ciencias Po París)

Julia GONZÁLEZ-RUIZ (Sciences Po Paris)

Vassili DONN (Alumni Paris X Nanterre & Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Vruyr HLGHATYAN (Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne)

Firmantes : Mathys HOUCKE (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne), Jon GILL (Universidad de Aix-Marsella), Axel RUFFIER (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne), Orian BAUDUIN (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne), Norbert REGUILLON (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne), Julie QUINIO (Ciencias Po Estrasburgo), Kamil Thomas BENYAZZA (Universidad de París Dauphine-PSL), Pierre CHOUDHURY (Universidad de Montpellier), Alix BURGAT-CHARVILLON (Universidad de París-Sorbona), Charles BIBOUD (École Nationale Supérieur d’Architecture de Versailles), Victor BARRIER (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne), Arthur GUIBON (Sciences Po Paris), Sacha TAHMAZIAN (Sciences Po Paris), Loanes PAGES-FINOT (Sciences Po Paris), Malicia CHANTEUR (HEIP de Lyon), Théo BOUSQUET (ESPOL), Edgar TAIEB DUYMEDJIAN (Alumni EM Lyon Business School), Allan BRANGER (Centro de formación de periodistas de París), Kayssane M’CHINDA (Universidad de Cergy-Pontoise), Marin CHAPOUTOT (Sciences Po Paris), Alicia ALÈGRE LUZÀRRAGA (París Nanterre), Clément FREJAVILLE (Universidad París Nanterre), Émilie PAUCHET (Universidad Lyon III), Goharik HAKOBYAN (Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne), Hripsime EPREMIAN (Universidad Lyon III), Hélène HOVHANNISYAN (Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne), Narjess BOUZIANI (Universidad Católica de Vendée), Mélanie NERSESYAN (Universidad de Bretaña Occidental), Louison HERBELOT (Universidad de Tours), Maria AROYAN (Universidad Panthéon-Assas), Carla MANTANI (ILERI Bordeaux), Joël SCHMIDT (Sciences Po Strasbourg), Thomas MEUNIER (Universidad Paris Nanterre), Julia COCHET (HAW Kiel), Raja CHIDIAC (Sciences Po Strasbourg), Albert GHAZARYAN (Ciencias Po Paris), Elen HARUTYUNYAN (Kedge Business School), Raphaël MARQUES (Alumni University of Tours), Diego DE SA MESQUITA (KEDGE Business School), Jonas ROY (ENS ULM), Guillaume HUBERT (Paris-Saclay), Ruben EVARISTE-MAROUANI (CELSA), Timothée JUILLOT (NEOMA BS), Juliette SCHOETJENS (Ciencias) Po Paris), Roman THELOT (EDC Paris Business School), Loan KOLB (Alumni Sciences Po Paris), Kissani PELOUR (Université Paris 2 Panthéon Assas), Lily TRAVAIL (Sciences Po Lille), Alexandre LE JEUNE (Instituto Católico de Vendée), Alix SOULISSE (Escuela de Guerra Económica), Christine LATIF (Sciences Po Paris), Robert MIKAELYAN (Universidad Paris 1) Panthéon-Sorbonne), Narek KODOCHIAN (Sciences Po Lyon), Jacques LASVALADAS (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Maël CRINIERE (ESSEC Alumni), Lorenz UBERTI (Universidad Lyon III), Matteo SCHIAPPA (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Vadim ZABALZA (Sciences Po Strasbourg), Gevorg VAHRAMYAN (Sciences-Po Paris), Hovsep AVANESYAN (Sciences Po Lyon), Maxence BILLARD (Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne), Sila BALKI (Universidad de Tours), Sylvia LEGENDRY (Kedge Business School), Soumeya MANNEVY (Neoma Business School), Logane RODIN (Neoma Business School), Lisa KITOUKA (Lycée Guillaume Apollinaire), Magdalina GRIGORYAN (Lycée Robespierre), Chelcea ALFONSO DE BARROS (Kedge Business School), Sargis HARUTYUNYAN (Université Paris Saclay), Melis BAYRAK (Kedge Business School), Aïcha DECHACHE (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Ioan FINTA (Université Paris Est Créteil), Lilya SLOYAN (Lycée Missak et Mélinée Manouchian), Imran CHARIF (Université Paris Est Créteil), Monica MINASYAN (Université Paris Panthéon Assas), Zacaria KHELLAD (Sciences Po Lille), Duni HAKOBYAN (Université Paris 2 Panthéon-Assas), Arthur CHANDRYKOWSKA (Institut Mines-Télécom), Bilal HAMMOUDI (Kedge Business School), Ceyda DOGAN (Neoma Business School), Adam AMMI (Université Paul Valéry 3) Montpellier), Sylvie VRTANASSIAN (Université Paris Nanterre), Adrien TRAN (Université Paris Dauphine-PSL), Silvia HAZIRI (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Alix TCHAKARIAN (INSEEC), James BRENNAN (Sciences Po Paris), Nona HAKOBYAN (Université Sorbonne), Sona HAKOBYAN (Université Sorbonne Paris Nord), Hugo WILLIER (Sciences-Po Estrasburgo).