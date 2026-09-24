Expulsada de su casa a los 87 años, Maricarmen se convirtió en el rostro de la crisis inmobiliaria en España

“Maricarmen, ¡no estás sola!» Detrás del cordón policial, el miércoles 23 de septiembre por la mañana, miles de seguidores corearon su nombre. En camilla, el madrileño de 87 años es trasladado a una ambulancia. Acaba de ser desalojada del piso en el que vivió durante más de setenta años, tras violentos enfrentamientos en el barrio de Retiro de Madrid. Frente a su edificio, la policía dispersó por la fuerza a los activistas que habían acudido pacíficamente para impedir su salida.

La historia de Maricarmen Abascal ha indignado incluso a Nueva York. “Ésta es una tragedia social que no podemos aceptar”declaró el día de la expulsión el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su desalojo forzoso y su lucha en vano contra los promotores inmobiliarios ilustran la cara triste de la crisis inmobiliaria que golpea duramente a España: en Madrid, Barcelona, ​​Valencia y Málaga, los alquileres ya se han duplicado en diez años, señaló “el mundo” en abril de 2025.

Incluso pagar ya no es suficiente

El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento de su casa en 1956. Cuando murió, el contrato pasó a su madre. Cuando éste falleció en 2005, Maricarmen Abascal se hizo cargo del contrato. En este departamento de Retiro, la jubilada guardaba muebles, fotografías, porcelanas de sus padres. “Mis padres murieron en esta casa y esto es lo que se suponía que me pasaría a mí”le confía “El País”.

Fue en 2018, cuando se vendió su edificio, que comenzó una batalla de ocho años contra un nuevo propietario, decidido a obligarla a marcharse. El piso pasa a manos de la inmobiliaria Urbagestión, que impugna su derecho a mantener el antiguo contrato de arrendamiento. Según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, el propietario cree que la cesión del contrato a Maricarmen debería haber finalizado en 2007. Tras varios años de procedimiento, en marzo de 2024 el Tribunal Supremo finalmente falló a favor de la empresa.

Maricarmen, cuya discapacidad está reconocida ahora en un 50% y que utiliza silla de ruedas, siguió pagando sus 500 euros de alquiler. A pesar de ello, automáticamente se ve sometida a un aumento del alquiler de más del 275%, que su nuevo propietario-arrendador eleva a 2.650 euros. Una suma muy superior a su pensión de jubilación, que ronda los 1.300 euros. “No podemos hacer que una persona viva siete años bajo la amenaza de un machete”denunció la víspera de su expulsión a la televisión pública española RTVE.

Sin embargo, se presentaron al arrendador varias soluciones para permitirle quedarse. Por ejemplo, un escritor anónimo se ofreció a complementar su alquiler hasta el final de su vida, a lo que el propietario se negó. El pianista británico-español James Rhodes dijo a RTVE que también se había ofrecido a pagar el alquiler, e incluso a comprar el apartamento. El Ministerio de Vivienda, que incluso intentó hacerse con el piso, también aseguró que Urbagestión no había respondido a ninguna de sus propuestas.

salir en una hora

Para evitar este cuarto intento de desalojo, un centenar de personas pasaron la noche del martes 22 al miércoles 23 de septiembre en las escaleras del edificio. En la calle, vecinos y activistas se movilizaron, a los que se sumaron en particular los actores Carlos Bardem y Juan Diego Botto.

El miércoles por la mañana las negociaciones finalmente fracasaron. Los representantes sindicales pidieron diez días más para permitirle recoger sus pertenencias pero sólo se les concedió una hora.

Alrededor de las 10:45 horas, unos cincuenta agentes antidisturbios comenzaron a evacuar a los simpatizantes que bloqueaban el acceso al edificio. Luego, los agentes fuerzan la entrada y luego usan gas pimienta en las escaleras. Llevan a los activistas uno a uno, de manos y pies, hasta despejar el camino hacia el departamento de Maricarmen.

Su primo Vicente recoge en un bolso lo que puede: algo de ropa, sus medicinas, artículos de tocador y fotografías familiares. A las 12:59, Maricarmen salió en camilla del edificio donde vivía desde 1955.

Diez mil personas, la misma ira.

La misma noche de la expulsión afectada por esta historia, más de 10.000 personas se manifestaron en Madrid, pero también bajo las ventanas del alojamiento asociado a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta conservadora de la región. También se celebraron manifestaciones en Barcelona y Oviedo.

El propio Pedro Sánchez culpó a las autoridades regionales de Madrid, encabezadas por la derecha, y prometió un nuevo texto sobre vivienda. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, se aclara y responde que es un “decisión judicial” y acusa al gobierno central de “No he hecho nada en ocho años”. La expulsión también despierta el enfado de Amnistía Internacional España. La ONG denuncia un “violación de los derechos humanos”.

La mañana de este jueves, Maricarmen seguía internada en el Gregorio Marañón, afectada por la expulsión. El Ayuntamiento de Madrid le ofreció una plaza de residencia gratuita de urgencia, lo que ella rechazó, deseando quedarse con sus seres queridos cuando abandonara Segovia.

Según su abogada, Beatriz Duro, el cambio de región entre sus dos ciudades, aunque estén cercanas, le obligaría a dar nuevos pasos para buscar apoyos. A dos meses de cumplir 88 años, Maricarmen todavía no sabe cuándo podrá recuperar todas sus pertenencias.