Tras la violencia del 17 de octubre, la escalada de seguridad de Darmanin

Gérald Darmanin vuelve a endurecer el tono. Después de varias semanas de relativa discreción mediática, el Ministro de Justicia ha pasado a la ofensiva desde las escenas de saqueos y violencia observadas al margen de la manifestación del 17 de octubre, aumentando las declaraciones de seguridad. El 19 de octubre, pidió a los fiscales que “sé despiadado con los matones”. Resultado: 217 personas fueron encarceladas, la mitad de las cuales no tenía antecedentes penales, anunció el jueves 22.

Ese día, el ex ministro del Interior dio un nuevo paso al enviar una circular a los fiscales pidiéndoles que solicitaran penas adicionales contra los implicados. Durante una entrevista en LCI esa misma tarde, desde los pasillos de la prisión de Fleury-Mérogis (Essonne), el Ministro de Justicia volvió sobre dicha nota. Y más particularmente sobre su recomendación hecha a los fiscales: “Pedí a todos los fiscales que informen a los empresarios, porque hay mucha gente que tiene un trabajo, a veces un trabajo público (…) que su empleado o agente estuvo involucrado en un saqueo o disturbio. »

Entre sus otras recomendaciones: la privación de derechos civiles, incluido el derecho al voto. “No votaremos en las próximas elecciones cuando hayamos saqueado o atacado a policías”, -martilló Gérald Darmanin-. Antes de agregar eso “muy numerosos” privaciones de derechos civiles “ya se han hecho” durante períodos que van desde unos pocos meses hasta algunos años, “en proporción a lo que solicite el Ministerio Público”.

El Ministro de Justicia también recomendó, entre las sanciones adicionales, la prohibición de las manifestaciones, mientras que el “acto II” de la movilización debe tener lugar este sábado 24 de octubre y muchas reuniones han sido prohibidas en toda Francia. “Si la gente continúa manifestándose a pesar de esta sentencia, será un año de prisión y una multa de 15.000 euros”. presionó el ministro.

Gérald Darmanin también ordenó a los fiscales que no dudaran en solicitar “prohibición digital”, es decir, el cierre de cuentas en redes sociales y la prohibición de crear nuevas durante un período de tiempo determinado. Otra pena adicional mencionada: la prohibición de entrada en territorio francés a los autores extranjeros de “daños por medios peligrosos” O “violencia contra una persona que ostenta autoridad pública”.

“Realmente es una respuesta extremadamente firme que no tiene equivalente”, dio la bienvenida al ex Ministro del Interior, que ha intensificado sus promesas represivas hacia los detenidos en los últimos días. Una severidad que suscita críticas incluso entre los penalistas. Ante el micrófono de France Inter, el viernes 23 de octubre, Romain Boulet, copresidente de la Asociación de Abogados Penalistas, denunció la respuesta del Ministro de Justicia: “Esta es sin duda la semana más represiva en la historia de la Vmi República »estimó.