Tras la violencia del 17 de octubre, la derecha está más desinhibida que nunca

De Bruno Retailleau a Maud Bregeon, la derecha e incluso una parte del bloque central juegan con ventaja tras la violencia del 17 de octubre y ya no dudan en relacionar saqueos e inmigración.

“Sí, existe un vínculo entre la inmigración masiva que genera desórdenes de seguridad y lo que pasó”repite una y otra vez el candidato presidencial de LR, Bruno Retailleau. El candidato republicano celebró una rueda de prensa el lunes 19 de octubre en la que expuso sus propuestas para “restablecer el orden”exigente en particular “pérdida de la nacionalidad” para el “saqueadores binacionales”.

Pidió al presidente de la República, Emmanuel Macron, que declare sin demora el estado de emergencia. El ex Ministro del Interior, que generó polémica el año pasado al llamar “bárbaros” Los saqueadores que irrumpieron en los Campos Elíseos tras la victoria del PSG fueron aún más lejos y denunciaron una “Convergencia entre la extrema izquierda y la escoria” de la inmigración. Al inicio del movimiento de estudiantes de secundaria, anunció que quería prohibir LFI, “un partido fascinado por la violencia (…) que intenta organizar la insurrección” con los bloqueos de las escuelas secundarias.

También candidato al Elíseo, David Lisnard (ex-LR), presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF), afirma en una entrevista al semanario “le Point” que “Hay que estar ciego y sordo para no ver todas las banderas extranjeras blandidas durante estos disturbios y los gritos de odio contra Francia pronunciados por estos matones”. “No me importa”respondió el lunes en LCI, interrogado por un estudiante cercano a La France insoumise el 17 de octubre de 1961, cuando decenas de argelinos fueron asesinados y arrojados al Sena por agentes de policía.

Esta semántica se encuentra incluso en el bloque central, como la portavoz del gobierno Maud Brégeon, partidaria de Edouard Philippe en las elecciones presidenciales, que también utilizó la palabra “escoria”evocando “este tipo de población” para designar el “delincuentes”.

En el mismo bando, el ex Primer Ministro Gabriel Attal (Renacimiento), que quiere un bloqueo temporal de las redes sociales durante las manifestaciones –algo difícil de lograr–, mencionó el lunes una “cuestión de civilización” sin ir más lejos.

Comentarios que hace algún tiempo habrían sido controvertidos, pero que ahora causan poco revuelo, como explica Jean-Yves Camus, director del Observatorio de las Radicalidades Políticas de la Fundación Jean Jaurès. Evoca un cambio en el llamado “Ventana Overton” que indica el momento “donde algo que no era decible en el espacio público y político pasa a serlo”.

Estas fuertes declaraciones contrastan con los comentarios de Marine Le Pen (RN), que no señaló a la inmigración como responsable de la violencia, prefiriendo denunciar “una amenaza a la democracia” y un poder “sin aliento”. La primavera pasada, en privado, ya había pronosticado que la derecha endurecería su tono durante la campaña, en alusión a su rival Bruno Retailleau, que asume su “radicalidad” para intentar recuperar a los votantes de LR que abandonaron el RN.

“Se radicalizará” durante la campaña como “Cada vez que alguien compite con la RN”predijo entonces Marine Le Pen. “No sólo no llega tan lejos públicamente” que el candidato de LR sobre inmigración, “pero ella repitió hace unos días que se podía ser musulmán y francés”subraya Jean-Yves Camus.

Pero si Marine Le Pen no avanzó en el ámbito de la inmigración, el presidente de la RN, Jordan Bardella, no dudó en aventurarse allí, evocando “una Francia de ultras y “wallahs” impulsada por un sentimiento de odio y venganza”. Ante el micrófono de CNews, el alcalde de Niza, Eric Ciotti, que se alió con el RN hace dos años, no entró en detalles para denunciar abiertamente un “Intifada francesa (…) donde se unen islamistas, matones y saqueadores. »