Cómo el padre de Benjamín Netanyahu modeló el sionismo revisionista de su hijo

¿Qué podemos concluir de la influencia de los orígenes familiares, las inspiraciones o las experiencias juveniles de este tortuoso político con la mayor longevidad como Primer Ministro (casi dos décadas acumuladas) en la historia de Israel, por delante del fundador del Estado hebreo, David Ben-Gurion? Ante la proximidad de las elecciones legislativas del 27 de octubre, que podrían volver a reunir al líder de la derecha y de la extrema derecha al frente del país, ¿cómo se explica que Este hombre de 77 años, percibido durante mucho tiempo como un pilar de la derecha liberal, promotor de la tecnología y defensor, en el extranjero, de “La única democracia en Medio Oriente”acabó aliándose en 2022 con la extrema derecha más radical, la de Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, seguidores de la visión de un Gran Israel (incluida la anexión de la Cisjordania ocupada) que se basaría en una promesa mesiánica.

La trayectoria del Likud, del que asumió el poder en 1993, es indicativa de su propia evolución. Bajo la influencia ideológica de Benyamin Netanyahu, impulsado por sus cálculos políticos y empujado por la derecha y una creciente penetración de la religión en la sociedad, el Likud se ha consolidado…