Manifestaciones del 17 de octubre: partidos políticos recibidos este jueves en Matignon, inteligencia convocada al Elíseo

El ejecutivo intenta aliviar la presión y las críticas tras las escenas de caos del 17 de octubre. Varias nuevas reuniones están programadas para este jueves 22 de octubre, dos días antes del “Acto II” del movimiento contra el alto coste de la vida previsto para este sábado 24 de octubre. “firmeza” sigue siendo el Lema de miembros del gobierno.

Como anunció el domingo en el discurso del presidente de la República, Emmanuel Macron, el primer ministro recibirá a representantes de los partidos políticos. Sébastien Lecornu les recibirá este jueves, a primera hora de la tarde. También estarán presentes los ministros del Interior, Laurent Nuñez y de Justicia, Gérald Darmanin, así como funcionarios de los servicios de inteligencia y de las fuerzas del orden.

La reunión se produce tras varios días de tensión durante los cuales el jefe de Gobierno llamó a las fuerzas políticas a ” elegir (…) entre la violencia y la República »dirigido a La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, acusado de haber avivado la ira, lo que el movimiento cuestiona. En su carta a los presidentes de los partidos para invitarlos a Matignon, el Primer Ministro promete la “transparencia” seguro “el despliegue” del 17 de octubre, incluyendo “dificultades encontradas” de modo que “todos pueden tener la misma información”.

Si todas las partes invitadas estuvieran representadas, muchos han denunciado una “citación”y algunos líderes estarán ausentes. Para la RN no estarán ni Jordan Bardella ni Marine Le Pen. El partido de Edouard Philippe, Horizontes, estará representado por Christophe Béchu, el MoDem por Marc Fesneau y no por François Bayrou.

“El objetivo no es que se desarrolle, no vamos allí a recibir una lección ni a hacer un curso”explicó Cyrielle Chatelain, presidenta del grupo ecologista en la Asamblea, que acudirá por su partido con la candidata Marine Tondelier y la senadora Mélanie Vogel.

Emmanuel Macron, regresado de una gira por el Golfo, por su parte convocado al Elíseo “todos los servicios de inteligencia”acusado de haber anticipado mal la movilización.

La estrategia de aplicación de la ley sigue siendo muy cuestionada. La Defensoría de los Derechos (DDD) anunció el martes que había recibido 46 derivaciones desde el inicio del movimiento escolar secundario, entre ellas “más de diez” se refieren a hechos que datan del fin de semana.

Para esta nueva jornada de movilización, el gobierno ha prometido una importante fuerza policial, el uso de vehículos blindados y unidades de élite (GIGN, BRI y Raid). También deberían imponerse varias prohibiciones a las manifestaciones. Emmanuel Macron pidió “firmeza” : allá “La mano no debe temblar en lo alto del Estado”dijo el miércoles desde Qatar.

Otro encuentro esperado, la recepción por parte de Sébastien Lecornu a los alcaldes de París, Lyon y Marsella al final de la tarde. Las tres ciudades más grandes de Francia se han visto particularmente afectadas por la violencia y los saqueos.

El 17 de octubre, los concejales de París Emmanuel Grégoire (PS), Marsella Benoît Payan (DVG) y Lyon Grégory Doucet (Les Ecologistes) solicitaron una reunión con el Primer Ministro. “Exigimos que se establezca un diagnóstico preciso, que explique la cadena de acontecimientos que llevaron a esta situación. Esto no puede ni debe volver a suceder”escribieron luego en una carta conjunta.