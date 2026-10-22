El presidente está desnudo. Seis meses antes del final de su mandato, Emmanuel Macron observa, impotente y tapiado en el Elíseo, la agonía de su mandato de cinco años. Allá “ La “nación start-up” que quería deslumbrar al mundo ofrece el vergonzoso espectáculo de sus centros urbanos entregados al saqueo sin que la policía consiga siquiera compensar las cifras. Jóvenes estudiantes de secundaria y estudiantes claman por un mínimo de consideración y algunas perspectivas de futuro mientras el desempleo vuelve a aumentar. Pero el Eliseo no tiene nada más que ofrecerle. Los fondos ya no tienen fondos y la ley de hierro de los mercados financieros se cierne sobre un país sobreendeudado y con un déficit crónico. En tiempos de la crisis de los “chalecos amarillos”, el aumento de los precios del combustible está alimentando una ira silenciosa. Un verano abrasador y un otoño seco han aumentado la ansiedad climática. A esto se suma ahora el temor de un riesgo de guerra resucitado por el nacionalismo agresivo de Vladimir Putin.

Ante la acumulación de peligros, la cohesión nacional rara vez ha parecido tan frágil. Cuando no lo combaten abiertamente, como los pequeños grupos de ultraizquierda, muchos franceses, acostumbrados a refugiarse en el Estado que históricamente ha cimentado la nación, dudan ahora de su protección y de su sostenibilidad. Nuestros conciudadanos responsabilizan a su actual líder por la negligencia. Es cierto que Macron tuvo la imprudencia de prometerles una restauración jupiteriana. Y sólo les hizo sentirse sordos a sus demandas unidas a la represión –a menudo feroz– de los movimientos sociales. Gran debate en listas de agravios y otras convenciones ciudadanas, Emmanuel Iejem intentó eludir los organismos intermediarios sin lograr nunca reactivar la vida democrática. De ahí el resurgimiento de un impulso regicida, como un retorno a las fuentes impetuosas de la República.

Aprovechando el fracaso en superar la división entre derecha e izquierda, los movimientos degagistas –Agrupación Nacional y Francia Insumisa– prometen, cada uno a su manera, dar voz al pueblo y fuerza a la acción pública. Pero en un marco nacional que implicaría romper con la solidaridad europea y el apoyo a la resistencia ucraniana. Sin embargo, no hay equivalencia entre estas dos líneas de fuga: el peligro real para el pacto republicano sigue representado por la ideología nacional-populista del lepenismo, que lamentablemente sólo puede aprovechar el desorden actual para imponer su agenda regresiva y xenófoba.

En estas condiciones, la decisión más dañina hoy sería intensificar la represión del movimiento popular. “El más fuerte nunca es lo suficientemente fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en un derecho y la obediencia en un deber”escribe Jean-Jacques Rousseau en “El contrato social”. Por lo tanto, corresponde al Estado restablecer la paz civil en la medida necesaria para proteger las libertades, en particular la de manifestación. Por lo tanto, a la luz del fiasco del 17 de octubre, la policía debe concentrarse en neutralizar a los provocadores y saqueadores para permitir mejor la expresión de la opinión pública.

Francia, que explora voluntariamente sus desgracias, todavía puede consolarse: se vislumbran elecciones. A pesar de los estrechos márgenes de maniobra presupuestaria, diplomática y política, el pueblo soberano tiene su futuro en sus manos. En su decepcionante discurso del 18 de octubre, sin anuncios que pudieran satisfacer las exigencias del movimiento escolar secundario, el presidente parece haber comprendido sin embargo el papel que aún le corresponde. “Francia es una gran fuerza democrática, el recordó. Ella se merece estos debates. Deben realizarse en reuniones públicas. Hay que hacerlo con los partidos, y no en las calles mediante la violencia. » Su misión última consiste ahora en garantizar que se respete este compromiso tan esencial.