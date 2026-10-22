Météo France, prefecturas… ¿Por qué muchos sitios web estaban inaccesibles el miércoles?

Jefatura de policía, Météo France, Salud pública… Numerosos sitios web estaban caídos en Francia este miércoles 21 de octubre. En cuestión: el descubrimiento de dos fallos de seguridad en PHP, un lenguaje de programación utilizado en todo el mundo, que obligaron a los operadores de sitios web a desconectarse por precaución. Abreviatura de preprocesador de hipertexto y creado a principios de los años 1990, PHP permite establecer una puerta de enlace entre un sitio web y un servidor que alberga bases de datos.

“Los equipos están movilizados para llevar a cabo las operaciones de actualización lo más rápido posible, tan pronto como el editor ponga a disposición el parche de seguridad”explicó el Ministerio del Interior. Sitios gubernamentales como el Ministerio de Cultura y Ecología, así como el sitio de impuestos e incluso empresas como el fabricante de automóviles Renault también estaban bajo mantenimiento el miércoles por la tarde.

Así, la agencia de inteligencia estadounidense NSA y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética británica (NCSC) recomendaron el miércoles que todos los sitios que utilicen el protocolo de programación se desconecten antes de actualizar el software. La Fundación PHP, que coordina el desarrollo del lenguaje, finalmente lanzó los parches por la tarde.

En Francia, las plataformas fueron suspendidas a petición de Anssi, la agencia de seguridad de los sistemas informáticos. Según Anssi, más de 600.000 servidores utilizan este protocolo de programación en Internet francés. “Es un motor que permite a los sitios web generar páginas dinámicas, cuyo contenido evoluciona en función de las interacciones del usuario o de los datos del servidor”añadió la organización.

Dado que PHP es utilizado por casi el 70% de la web global, otros países de Europa también se han visto afectados. En Finlandia, el portal del gobierno indica que “Los sitios web gubernamentales (estaban) total o parcialmente inaccesibles”. Las plataformas comunitarias y de servicios públicos también han quedado fuera de línea en el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica.

También el miércoles, OpenAI explicó que las fallas fueron encontradas por la empresa de seguridad informática Calif utilizando uno de sus modelos más recientes, GPT-5.6 Sol. “Dada su gravedad y la amplia distribución de PHP, consideramos que este es uno de los problemas de seguridad (informática) de mayor impacto en la memoria reciente”escribió la startup en un mensaje publicado en su sitio.

“Esto muestra cómo la IA puede descubrir violaciones con consecuencias que afectan a todo Internet”agregó OpenAI, al tiempo que advirtió que estas mismas capacidades “(ahora podría) ayudar a los piratas informáticos a desarrollar (ataques) rápidamente”.

Además de California, la empresa de ciberseguridad Wiz, filial de Google, también señaló estas deficiencias, sin especificar qué modelos había utilizado.

El uso de IA aumenta el potencial de descubrir grietas en el software, pero también reduce significativamente el tiempo de reacción de los actores expuestos a los ataques. Gracias a la inteligencia artificial, los piratas informáticos pueden atacar a muchos más objetivos que antes y en plazos de tiempo muy limitados.