La tormenta Austen azotará el norte de Francia el jueves: esto es lo que se puede esperar

Austen se convierte en “bomba climática”. La tormenta, la primera de la temporada, azotará la punta de Bretaña durante la tarde de este jueves 22 de octubre con vientos de entre 100 y 140 km/h. Los vientos afectarán a toda Bretaña y Normandía durante la mañana del viernes.

La tormenta se acercará a Île-de-France, incluida París, así como a Hauts-de-France, a partir del mediodía del viernes y durante toda la tarde con ráfagas de entre 90 y más de 100 km/h. Al final de la tarde y de la noche, Austen se desplazará hacia el extremo norte de Francia y el noreste (entre 90 y 120 km/h), antes de evacuar más allá de nuestras fronteras.

La primera “tormenta de otoño” llega un momento en que la vegetación es “a veces debilitados por la intensa sequía del verano”señala Météo France, cuyo sitio web fue interrumpido brevemente el miércoles. Resultado: 15 departamentos del noroeste estarán en alerta naranja el viernes: La Mancha, Calvados, Sena Marítimo, Eure, Finisterre, Orne, Morbihan, Ille y Vilaine, Loira Atlántico, Costas de Armor, Somme, Paso de Calais, Norte, Valle del Oise e Yvelines.

“Persiste la incertidumbre en cuanto a su trayectoria exacta, y algunos departamentos actualmente en vigilancia amarilla y cercanos a aquellos en vigilancia naranja podrían ver su nivel de vigilancia aumentado un nivel”advierte Météo France.

En previsión de este episodio de tormenta, el tráfico ferroviario se interrumpirá el viernes en las líneas Normandía, parcialmente en las líneas Bretona y Norte y se esperan perturbaciones el sábado, anunció la SNCF.

ella desea “garantizar la seguridad de los viajeros y del personal y evitar detener un tren en mitad de la vía durante el temporal”y por tanto invita a los viajeros “anticipar el viaje el día 22 de octubre o posponerlo hasta el sábado 24 de octubre por la tarde”.

En Altos de Francia, el tráfico quedará completamente interrumpido el viernes en los ejes Amiens-Rouen, Creil-Beauvais, Amiens-Compiègne, Beauvais-Le Tréport y a partir del mediodía en los ejes L’étoile de Saint-Pol, París-Beauvais y París-Laon, según un mensaje del TER Hauts-de-France en X.

El departamento de La Mancha estará especialmente expuesto a la tormenta “Con ráfagas de hasta 120 km/h tierra adentro y los vientos apenas empezarán a amainar a última hora de la tarde” Viernes. La prefectura de La Mancha, que pidió cautela, emitió una orden “restringir los viajes por la costa, en particular restringir el acceso a las playas”anunció en un comunicado de prensa.