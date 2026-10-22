El Premio Sájarov 2026 otorgado a la Corte Penal Internacional, objeto de sanciones estadounidenses

El jueves 22 de octubre, el Parlamento Europeo otorgó a la Corte Penal Internacional (CPI) su Premio Sájarov 2026, que premia la lucha por la democracia y la libertad de pensamiento. Una recompensa que llega en un momento en el que la institución se encuentra actualmente en el punto de mira de Donald Trump.

“La Unión Europea se basa en el respeto por el multilateralismo y las instituciones internacionales, y este premio reconoce el importante trabajo realizado por el tribunal para defender el derecho y la justicia a nivel internacional”declaró Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, en el hemiciclo de Estrasburgo, provocando aplausos y ovaciones de los eurodiputados.

Con sede en La Haya, Países Bajos y 125 estados miembros, la CPI juzga a personas acusadas de las peores atrocidades cometidas en todo el mundo: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

“La Corte Penal Internacional agradece al Parlamento Europeo por concederle a ella y a sus funcionarios el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de este año”declaró por su parte su presidenta, la jueza Tomoko Akane. “Esta distinción llega en un momento en que la Corte y sus funcionarios enfrentan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el mandato judicial de la Corte”subrayó, tras agradecer al Parlamento Europeo.

“Es histórico”añadió Chloé Ridel, del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), al ver que “un mensaje de esperanza y resistencia enviado a Donald Trump”. La izquierda y el centro apoyaron desde el principio a la CPI para el Premio Sájarov, mientras que una parte de la extrema derecha y sobre todo la derecha propusieron premiar al opositor tanzano Tundu Lissu. La líder de los socialdemócratas Iratxe García Pérez saludó una “Victoria de la justicia internacional y derrota de los autócratas”.

Este apoyo mostrado a la CPI se produce en un contexto de ataques de Estados Unidos contra la Corte. El 9 de octubre, Washington anunció nuevas sanciones contra este último, destinadas a paralizar su funcionamiento cotidiano, pocas horas después de la concesión del Premio Nobel de la Paz a uno de sus antiguos jueces, el sudafricano Navi Pillay.

El presidente Donald Trump, que cree desde hace varios años que el Premio Nobel debería ser para él, criticó una elección ” avergonzado “. Su secretario de Estado, Marco Rubio, prometió desmantelar “ladrillo a ladrillo” el Tribunal de La Haya, descrito como “tribunal corrupto”.

La Unión Europea deploró las sanciones “profundamente lamentable” de los Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional y prometió ayudar a la institución a llevar a cabo sus misiones. Estas recientes sanciones podrían afectar directamente al pago de los 900 empleados de la Corte y a los viajes relacionados con las investigaciones. También impactarían en su autonomía tecnológica, ya que depende en gran medida de los recursos de la multinacional estadounidense Microsoft.

En 2025, el Premio Sájarov premió a dos periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia, Andrzej Poczobut y Mzia Amaghlobeli. El primero, un polaco-bielorruso detenido en Minsk en 2021, fue liberado el pasado mes de abril en el marco de un intercambio de prisioneros coordinado por Estados Unidos.