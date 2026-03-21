dos muertes, aumento de casos, vacunación… Lo que sabemos

El número de casos notificados de la epidemia de meningitis meningocócica que dejó dos muertos en el sureste de Inglaterra aumentó de 20 a 27, de los cuales 15 casos confirmados y 12 aún bajo investigación, anunciaron las autoridades sanitarias el jueves 19 de marzo. Esto es lo que sabemos sobre esta epidemia, calificada por el gobierno británico como “sin precedentes”.

La epidemia dejó dos muertos, un estudiante de último año de 18 años y un estudiante de 21 de la Universidad de Kent (sureste de Inglaterra).

De los 15 casos confirmados en otros lugares, nueve son casos de meningococo B, según la agencia británica de seguridad sanitaria UKHSA, que precisó que todos los casos, excepto uno, requirieron hospitalización. No se proporcionaron más detalles sobre el estado de salud de los afectados.

Es probable que estos casos aumenten, según dijo el doctor Robin May, director científico de la agencia sanitaria, en una entrevista el jueves en la radio de la BBC. Aclaró que todos “se relacionan de alguna manera con el mismo período en el que tuvo lugar la exposición inicial”.

Las infecciones meningocócicas, bacterias, pueden causar la muerte en menos de 24 horas sin un tratamiento rápido. También pueden dejar secuelas más o menos graves. Fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, fotosensibilidad y manchas rojas o violáceas (púrpura) son los principales síntomas.

La mayoría de los casos están relacionados con la discoteca Club Chemistry de Canterbury (sureste de Inglaterra), frecuentada por estudiantes, “entre el 5 y el 7 de marzo”según el ministro de Salud, Wes Streeting. Desde entonces, el establecimiento ha cerrado sus puertas voluntariamente.

Esta situación tiene todas las características de“un evento supercontaminante, de continua propagación dentro de las residencias universitarias”según la directora de UKHSA, Susan Hopkins.

Hasta el momento, se han confirmado casos en dos universidades y cuatro escuelas de Kent, así como en un centro de educación superior en Londres. Este último caso se refiere a una persona que habría viajado a Kent durante el fin de semana del contagio.

Entrevistado en la radio de la BBC el jueves, Anjan Ghosh, director de salud pública de la autoridad local de Kent, dijo que no estaba “no puedo decir”en esta etapa, que la epidemia estaba “contenido”.

Esta epidemia ha sido descrita como “sin precedentes” Y “explosivo” por las autoridades sanitarias, debido al número de casos afectados y a la velocidad de propagación.

La transmisión se produce de persona a persona a través de un contacto cercano y prolongado, como besarse, beber del mismo vaso o compartir un cigarrillo electrónico. Sin embargo, esta enfermedad no es tan contagiosa como el Covid-19 o el sarampión, subraya la agencia de seguridad sanitaria, precisando que el riesgo de infección para el resto de la población “sigue débil”.

Según la UKHSA, en 2024/2025 se confirmaron 378 casos de infecciones meningocócicas invasivas, de los cuales más del 80% estaban relacionados con el meningococo B. En las últimas dos décadas, el número de estas infecciones meningocócicas ha disminuido: en 1999/2000 se alcanzó un máximo de 2.595 casos.

La agencia de seguridad sanitaria UKHSA fue informada el 13 de marzo del primer caso de este brote. Las autoridades comenzaron a rastrear contactos y a proporcionar antibióticos a los estudiantes de la Universidad de Kent, a los que asistieron al Club de Química entre el 5 y el 7 de marzo y al entorno inmediato de los infectados o sospechosos de estar infectados. Estos tratamientos preventivos con antibióticos previenen el contagio entre individuos. Más de 6.500 personas han sido tratadas, dijo el miércoles la Universidad de Kent.

También se lanzó un programa de vacunación contra el meningococo B en el campus de Canterbury de la universidad. Se trata de unos 5.000 estudiantes.

En el Reino Unido, los bebés han sido vacunados contra el meningococo B desde 2015, pero las generaciones nacidas antes de esta fecha no están cubiertas.

En Francia se ha notificado un caso relacionado con esta epidemia. Se trata de una persona que asistió a la Universidad de Kent, que fue hospitalizada en Francia y está “en condiciones estables”según el Ministerio de Salud francés.