Tras la muerte de dos soldados israelíes en Cisjordania, Netanyahu planea lanzar una operación militar “a gran escala”

Un ataque armado dejó cinco heridos, dos de los cuales murieron, este viernes 21 de octubre en Hebrón, la ciudad más grande de Cisjordania. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el lanzamiento de una importante operación militar en la ocupada Cisjordania, pocos días antes de las elecciones legislativas previstas para el martes 27 de octubre.

Los hechos ocurrieron el viernes por la mañana, en el cruce de Judea, un importante cruce de carreteras situado cerca de Hebrón, en el sur de esta ciudad dividida en dos sectores. Uno está controlado por las autoridades palestinas y el otro, donde viven colonos dentro de la propia ciudad, por el ejército. Dos hombres armados abrieron fuego contra los soldados antes de ser asesinados a tiros. El tiroteo duró unos veinte minutos, según los medios israelíes.

Dos soldados israelíes, de 20 y 23 años, murieron en este ataque, anunció el ejército, tras un informe inicial que mostraba cinco heridos, dos de los cuales estaban graves. Tres soldados también resultaron levemente heridos, añadió.

A “ataque a gran escala” fue evitado, declaró Benjamín Netanyahu, quien acudió al lugar, donde ordenó el cierre inmediato por parte del ejército, así como un “cierre total” desde Cisjordania durante el día. Cuatro días antes de las elecciones legislativas en las que estará en juego su supervivencia política, el Primer Ministro también ordenó el cese de todos los actos de campaña de su partido, el Likud.

Benyamin Netanyahu anunció sobre todo que estaba lista para lanzarse una campaña militar a una escala sin precedentes en seis décadas. “El Ministro de Defensa y yo estamos considerando una operación a muy gran escala (en Cisjordania), como no se había visto desde la Guerra de los Seis Días” en 1967, dijo Benjamin Netanyahu, con un chaleco antibalas, en un discurso en video. “Vamos a fijar el tiempo, pero está en camino”añadió.

A más corto plazo, el jefe de Gobierno anunció el lanzamiento de una operación similar a las llevadas a cabo desde 2025 en los campos de refugiados palestinos del norte de Cisjordania, con la evacuación de residentes y un despliegue masivo de recursos militares. En el barrio de donde procedían los dos agresores, que fueron asesinados a tiros, “vamos a evacuar a los vecinos e ir de casa en casa”detalló. El ejército israelí indicó que estaba llevando a cabo “operaciones antiterroristas” en Cisjordania después de este ataque.

B’Tselem, una ONG israelí de derechos humanos, advirtió que los desplazamientos forzados de población y la destrucción planificada podrían constituir “crímenes de guerra”pidiendo a la comunidad internacional “actuar ahora”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura de extrema derecha, pidió por su parte “desmantelar” la Autoridad Palestina en respuesta a este ataque. “No debemos esperar a que ocurra el 7 de octubre (en Cisjordania). Aquí es donde estallará la próxima guerra”.declaró el ministro que visitó el lugar. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pilar de extrema derecha del gobierno, pidió el lanzamiento de una campaña militar en Cisjordania. “como en Gaza”, “desmantelar la Autoridad Palestina”. Inmediatamente ordenó la demolición de varios edificios palestinos. “ilegal” cerca del lugar del ataque.