Manifestaciones del 24 de octubre: rutas en París, prohibiciones, seguridad... ¿Qué podemos esperar?

Evita otro sábado de caos. Después de los entre 2.000 y 3.000 comercios afectados, los ayuntamientos atacados y la policía abrumada al margen de las manifestaciones del 17 de octubre, el gobierno quiere evitar un nuevo fiasco del sistema policial durante la jornada de movilización.

A pesar de estas restricciones, las organizaciones estudiantiles mantienen sus llamados a manifestarse, al igual que los “chalecos amarillos”, que anuncian una “Acto II” contra el alto costo de la vida. Se esperan entre 400.000 y 500.000 manifestantes el sábado 24 de octubre en toda Francia, según información territorial citada por “Le Parisien”.

Sin embargo, otra ruta, propuesta por el colectivo de estudiantes Interfac y la coordinación de los “chalecos amarillos” entre la Bastilla y la Ópera, es objeto de una orden de prohibición. El prefecto de policía Patrice Faure invoca la “Abusos observados el fin de semana pasado” para justificar la elección de la ruta. “Por tanto, todos aquellos que deseen expresar sus demandas podrán hacerlo en este marco”dijo el jueves.

Para los residentes y comerciantes locales, el Ayuntamiento de París llama “con la mayor vigilancia” y recomienda traer cubos de basura, bicicletas, terrazas y mobiliario de exterior. El fin de semana pasado 450 negocios resultaron dañados en la capital, 228 de ellos saqueados.

El Louvre, Orsay, el Grand Palais y los museos Picasso y Orangerie permanecerán cerrados excepcionalmente el sábado, anunció el jueves el Ministerio de Cultura, para garantizar en particular “seguridad de los visitantes” Y “la preservación de las obras”. El toque de queda en los alrededores de la Place de la République y en el barrio de Les Halles también se prorrogó hasta el lunes por la mañana, de 23 a 23 horas. a 6 a.m.

Después de prohibir todas las reuniones, la prefectura anunció el viernes que podría celebrarse una manifestación intersindical el sábado en Marsella. “a modo de excepción”el único autorizado en Bouches-du-Rhône. Reúne a la CGT, al FSU y a Solidaires y debería comenzar desde Réformés hasta Place Castellane. Esta exención fue concedida “porque se ha identificado y compartido una ruta y se ha puesto en marcha un servicio de seguridad”especifique las autoridades.

El prefecto Jacques Witkowski también volvió, el viernes por la mañana, a la suspensión del transporte público anunciada inicialmente para todo el día. Esta medida “no ha reunido el consenso necesario para su implementación”explica sus servicios. Por tanto, el tráfico se adaptará “dependiendo de la situación actual de orden público”. “¿Cree que privar a 900.000 personas del transporte público es algo que puede evitar daños? »preguntó el alcalde Benoît Payan en BFM-TV el jueves por la noche.

El toque de queda anteriormente reservado a los menores también se ampliará a los adultos en el centro de la ciudad, en determinadas zonas comerciales y en los alrededores de edificios públicos. Se aplicará a partir de las 23 horas. a 5 a.m. en las noches de sábado a domingo y de domingo a lunes.

En Lyon, la prefectura anunció la prohibición de “cualquier manifestación” el sábado en la ciudad, una semana después de los saqueos que afectaron a entre 150 y 200 comercios.

En Lille, la prohibición afecta a gran parte del centro de la ciudad, de 7 a 22 horas. El decreto publicado el jueves por la tarde prohíbe “todas las reuniones y todas las manifestaciones de carácter de protesta” SÁBADO. Sin embargo, esto no significa que se cancelen todas las procesiones, según La France Insoumise. El recorrido presentado por el Sindicato de Estudiantes, el Sindicato de Enseñanza Secundaria y la CGT pasa fuera del perímetro afectado por la prohibición.

En Limoges, donde el ayuntamiento quedó en gran parte destruido por un incendio, se prohibirán las reuniones y agrupaciones de más de diez personas en el centro de la ciudad desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la mañana. También está previsto un toque de queda de viernes a lunes, entre las 22.00 y las 22.00 horas. y las 5 de la mañana, en varias arterias del centro, en particular en los alrededores del ayuntamiento incendiado.

En Burdeos, donde la residencia de la prefectura fue saqueada el 17 de octubre, la organización intersindical afirmó haber sido informada por las autoridades de un proyecto de decreto que prohibía las manifestaciones del sábado en una “muy amplio” parte del centro de la ciudad. La CGT anuncia que quiere impugnar la orden ante los tribunales si se confirma ese perímetro.

Cerca de 3.000 policías y gendarmes estarán desplegados en la ciudad durante el fin de semana, con un vehículo blindado Centaur y dispositivos arrojadizos de agua. “Esta manifestación regularmente declarada es parte de la legalidad (…) El Estado, es su papel, garantizará el ejercicio de esta libertad de manifestación”aseguró el prefecto de Loiret, Hugues Moutouh. Sin embargo, cualquier reunión estará prohibida el domingo en la ciudad.

El sábado se interrumpirán las líneas de tranvía durante todo el día y se retirarán las bicicletas de autoservicio del centro de la ciudad. También estarán cerrados varios lugares públicos, incluidos museos.

Después de que un dispositivo fuera juzgado “demasiado estático y poco móvil” Según Sébastien Lecornu, el gobierno promete una mayor capacidad de respuesta y moviliza a 70.000 gendarmes y policías. Un nivel de movilización de las fuerzas del orden. “20% más que la semana pasada”anunció el ministro delegado ante el ministro del Interior, Jean-Didier Berger.

Los soldados centinelas se harán cargo de la protección de determinados lugares para liberar a los agentes de policía y gendarmes encargados de mantener el orden. No están destinados a supervisar procesiones ni dispersar a los manifestantes.

También se movilizarán el GIGN, el Raid y el BRI, con helicópteros, vehículos blindados y vehículos arrojadizos. Según el Ministerio del Interior, la doctrina será “más centrado en la capacidad de respuesta y la movilidad para llegar a grupos muy móviles y dispersos”.