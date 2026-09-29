Tras el escándalo de Maricarmen, España quiere prohibir los desahucios de alquiler hasta 2030

Se trata de un primer paso ante la crisis inmobiliaria que atraviesa España. El gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes 29 de septiembre una serie de medidas contra la especulación inmobiliaria y los desahucios en alquiler. Estas deberán ser votadas en el Parlamento el viernes. Y mientras tanto, podrían calmar el viento de ira de los últimos días. La semana pasada, la expulsión de Maricarmen, una madrileña que había vivido en su casa durante 70 años, desató una ola de movilizaciones en cuarenta ciudades del país.

El mismo día que Pedro Sánchez había mencionado “una tragedia social” inaceptable. Se esperaba que el ejecutivo de izquierda llegara al punto de inflexión, mientras la crisis inmobiliaria afecta a muchos países europeos.

Promesas del gobierno

Suspensión de los desalojos de viviendas hasta 2030 y renovación automática de los contratos de alquiler cuando expiren: el gobierno respondió a dos de las principales demandas de los manifestantes, mediante anuncios del Ministro de Salud, este martes 29 de septiembre

Mónica García Gómez también habló sobre “la prohibición a los fondos buitres de comprar viviendas” Y “la supervisión de los alquileres de temporada y de habitaciones”, sin dar más detalles por el momento. Estos fondos de inversión y plataformas de alquiler turístico a corto plazo, como Airbnb, fueron criticados por cientos de miles de manifestantes. Según ellos, los primeros hacen subir los precios de la compra de inmuebles en España, mientras que los segundos reducen la oferta de viviendas para los residentes.

Con tales medidas, el gobierno avanza en la dirección de las demandas populares. Félix Bolaños, ministro español de la Presidencia del Gobierno, se felicitó por gran día para inquilinos y pequeños propietarios » Y “Malo para los especuladores. » El sindicato de inquilinos español siguió su camino para celebrarlo “una victoria del poder popular”al final del consejo de ministros. Sin quedar del todo satisfecho.

Ciertamente, estas medidas lograron desafiar duras negociaciones dentro de la coalición gubernamental. Pero ahora deben votarse en el Parlamento, donde el gobierno no tiene mayoría. A medida que se acercan las elecciones legislativas previstas para 2027, está aún más fragmentado. Según medios españoles, se espera que el Parlamento se reúna el viernes para decidir sobre estos decretos leyes.

La sombra de nuevas movilizaciones

Y es posible que la marea de ira realmente no haya cambiado, a pesar de las promesas del gobierno. Nada más celebrarse la victoria, Valeria Racu, representante del sindicato de inquilinos españoles, convocó a otras movilizaciones. “Esto no ha hecho más que empezar y por eso también convocamos a movilizaciones a nivel nacional en ciudades de todo el país este fin de semana. » En las últimas horas ya han surgido otros campamentos de manifestantes, en particular en Málaga y Sevilla, en Andalucía.

La plaza Puerta del Sol de Madrid, en el corazón de la capital, sigue ocupada desde el sábado por la tarde por un centenar de manifestantes. Allí se amontonan tiendas de campaña de colores. Pero las autoridades regionales se oponen a ello. Este martes le dieron a la prefectura 48 horas para desmantelar este campamento. ” ilegal. “

A falta de una gran victoria por el momento, sólo una lucha personal parece exitosa. Maricarmen Abascal, de quien empezó la pelea, quizás pueda regresar a su apartamento. Ayer lunes por la tarde se llegó a un acuerdo con la empresa inmobiliaria que compró su casa para permitirle regresar a casa. El octogenario, hospitalizado en los últimos días, aún debe rubricarlo.