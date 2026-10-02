“Tranquiliza a una población cansada del odio”: Gadi Eisenkot, el anti-Netanyahu que quiere “curar” a Israel

Retrato Discreto Sr. Everyman, que lleva el luto de todo un país desde la muerte de su hijo en Gaza, este ex jefe de gabinete ha logrado erigirse como el principal rival del Primer Ministro saliente en la campaña para las elecciones legislativas del 27 de octubre. Una votación crucial para el futuro del Estado judío, sumido en una espiral bélica desde el 7 de octubre.

En las afueras de Tel Aviv, a comienzos de la primavera, Gadi Eisenkot está lleno. Con su complexión robusta, envuelto en un polo negro y una chaqueta azul marino, el ex jefe de gabinete, de 66 años, celebra reuniones en salas modestas y jardines privados, con un podio y un retroproyector. Discreto, poco carismático, el hombre que nunca había estado al frente de un partido político antes de la creación hace apenas un año de Yashar (que significa “derecha”, “integral” en hebreo) destaca en medio de los discursos agresivos de la clase política israelí. Eisenkot promete una comisión de investigación hasta el 7 de octubre y un regreso “a los valores de Ben Gurión” (el fundador del Estado hebreo en 1948) y quiere ” sanar “ las heridas de un país dañado por el trauma de las masacres de Hamás.

Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de distancia, los ex primeros ministros Naftali Bennett (derecha nacionalista) y Yaïr Lapid (centro) sellaron su unión durante una reunión ante miles de israelíes. Los dos líderes de la oposición, que lograron derrocar a Benjamín Netanyahu del poder…