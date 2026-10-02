400 establecimientos cerrados, sindicatos y estudiantes de secundaria recibidos por el ministro… El movimiento juvenil continúa este viernes en alta tensión

Cuatrocientas escuelas secundarias cerradas por las autoridades, numerosos cursos de educación a distancia: después de la violencia del jueves, el movimiento de las escuelas secundarias continúa este viernes 2 de octubre bajo alta tensión, mientras que el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, debe reunirse con los sindicatos de la educación y las asociaciones de escuelas secundarias. Para el martes está prevista una gran manifestación.

El movimiento de bloqueo de los institutos para exigir más recursos, al que se han sumado una treintena de campus de estudiantes, se desató el jueves en numerosas ciudades de Francia: 1.027 establecimientos de un total de 3.700 institutos franceses se vieron afectados y 222 completamente bloqueados, según el Ministerio del Interior. Todos los departamentos están ahora afectados y la policía ha realizado cerca de 2.000 arrestos, según las autoridades.

Por el momento, el gobierno no ha respondido a las demandas de los estudiantes secundarios. Matignon prefirió condenar “violencia urbana” y atribuir la responsabilidad a La France insoumise.

A menos de siete meses de las elecciones presidenciales, en un clima social y político electrizante, esta movilización es más que sensible. Todos los prefectos emitieron el jueves por la tarde órdenes que prohibían las manifestaciones del viernes cerca de las escuelas secundarias cerradas.

Así, el prefecto de policía de París, Patrice Faure, prohibió las reuniones en torno a 13 institutos parisinos cerrados el viernes, cuyos nombres figuraban en el decreto. En todos los departamentos se dieron las mismas instrucciones, añadió el Ministerio del Interior.

Edouard Geffray anunció el jueves por la noche que cerca de 400 escuelas secundarias cerrarían este viernes. “Lo primero es proteger a nuestros estudiantes”declaró el Ministro de Educación Nacional. “También se lo digo a los padres: no dejéis que vuestros hijos se vayan en este tipo de contexto”añadió.

Numerosos institutos han previsto impartir enseñanza a distancia este viernes, especialmente en Marsella.

En total, el jueves se contabilizaron 900 acciones frente a centros de enseñanza secundaria. Más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos, según lo condenó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. “violencia desenfrenada”.

Su colega Edouard Geffray también anunció que 65 miembros del personal de la Educación Nacional y 170 estudiantes resultaron heridos desde el inicio del movimiento: “Claramente hay una empresa de ataque y destrucción del servicio público de educación”.

Para renovar el diálogo, el ministro deberá reunirse este viernes con los sindicatos de la educación y las asociaciones de escuelas secundarias, incluido el High School Union, que encabeza la movilización, y con los padres de los estudiantes, así como con los representantes electos del Consejo Nacional para la Vida en la Escuela Secundaria. Su ” objetivo “especificó Edouard Geffray en la red X: “Convertir estos intercambios en avances concretos en beneficio de los estudiantes, el personal y la escuela”.

En este explosivo contexto, el gobierno ha renunciado a cobrar tasas de inscripción a BTS o a las clases preparatorias, una medida incluida en el proyecto de presupuesto para 2027 presentado esa misma mañana y criticada por la izquierda y varios sindicatos.

El viernes por la mañana, los incendios dañaron las entradas de dos establecimientos parisinos: el liceo Léonard-de-Vinci en el distrito 15 y el liceo profesional Gaston-Bachelard en el distrito 13. Los bomberos intervinieron en estos dos lugares, según información de la Agence France-Presse.

La víspera, el vestíbulo del instituto Nelson-Mandela, en el centro de Nantes, fue destruido por un incendio, mientras que los colegios estaban bloqueados en toda Francia, desde Marsella hasta Estrasburgo.

El martes 29 de septiembre, el presidente (Les Républicains, LR) de la región Isla de Francia ya estimó las reparaciones en 200.000 euros. “¿Cuántas actividades educativas habrá que eliminar para reembolsar estos 200.000 euros? »había interrogado a Valérie Pécresse sobre RMC.

En Auvernia-Ródano-Alpes, el presidente de la región, Fabrice Pannekoucke (LR), estimó los daños “entre 25 y 30 millones de euros”repitiendo que el “rompedores” debe ser “penalizado” financialmente.

El Ministro de Educación pidió ayuda a los padres el viernes porque “En la calle los niños corren peligro”. “Los padres, muy claramente, deben movilizarse y decirles a sus hijos que no vayan” en los bloqueos, ordenó en BFMTV. “Ahora lo que importa es garantizar que nuestros niños ya no estén en la calle porque están en peligro. »

El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a los fiscales que responsabilicen civilmente a los padres en caso de daños causados ​​por sus hijos para poder hacerlos “pagar por reparaciones”dijo el viernes en RTL.