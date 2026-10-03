Bloqueo de escuelas secundarias: una actualización de un movimiento que no se debilita

El movimiento de bloqueo de los institutos para exigir más recursos, al que se han sumado una treintena de campus de estudiantes, estalló el viernes 2 de octubre en muchas ciudades de Francia: 735 establecimientos fueron “interrumpidos” de los alrededor de 3.700 institutos en Francia afectados, según cualquiera de los dos “30% menos” que el día anterior, indicó el viernes por la noche el Ministerio de Educación Nacional. Todos los departamentos ya se vieron afectados el día anterior y la policía realizó cerca de 1.747 detenciones, según las autoridades.

Las autoridades cerraron 400 escuelas secundarias y muchos cursos se impartieron a distancia. El Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, se reunió por la tarde con los sindicatos de la educación y las asociaciones de escuelas secundarias. Para el martes está prevista una gran manifestación.

Por el momento, el gobierno no ha respondido a las demandas de los estudiantes de secundaria con la próxima creación de una “plataforma de consulta”. Matignon también condenó el “violencia urbana” y atribuyó la responsabilidad a La France insoumise.

A menos de siete meses de las elecciones presidenciales, en un clima social y político electrizante, esta movilización es más que sensible. Todos los prefectos emitieron el jueves por la tarde órdenes que prohibían las manifestaciones del viernes cerca de las escuelas secundarias cerradas.

Así, el prefecto de policía de París, Patrice Faure, prohibió las reuniones en torno a 13 institutos parisinos cerrados el viernes, cuyos nombres figuraban en el decreto. En todos los departamentos se dieron las mismas instrucciones, añadió el Ministerio del Interior.

El joven herido el miércoles en Tours durante el bloqueo de un instituto perdió el uso de su ojo derecho, anunció la fiscal municipal, Catherine Sorita-Minard. Indicó el miércoles, tras los exámenes médico legales, que las lesiones en el ojo del joven, de 16 años y “todavía hospitalizado”eran “compatible con el impacto de un balón de defensa tipo LBD”. Según la prefectura de Indre-et-Loire, la policía, que acudió con los bomberos para sofocar varios incendios, había sido atacada, en particular con el lanzamiento de proyectiles.

Edouard Geffray también anunció el viernes que 170 estudiantes y 65 empleados de la Educación Nacional, incluidos 40 directores, resultaron heridos desde el inicio del movimiento. Llegando al extremo de decir que“claramente hay una empresa de ataque y destrucción del servicio público de Educación”. El viernes precisó que, en cuanto al personal de Educación Nacional, “Lamentablemente, 3 personas resultaron heridas, frente a las 31 de ayer. » El jueves se contabilizaron 900 acciones frente a institutos y unas 1.950 personas fueron detenidas, lo que afecta a todos los departamentos, según una fuente de seguridad. Más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos, según lo condenó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. “violencia desenfrenada”.

¡El viernes por la noche, los movimientos de los estudiantes de secundaria! y Renouveau lycéens, por su parte, declararon “Se desvincula completamente de esta violencia urbana que no es cometida por estudiantes de secundaria. »

Para renovar el diálogo, el ministro se reunió este viernes con sindicatos de la educación y asociaciones de escuelas secundarias, incluido el High School Union, que encabeza la movilización, y con padres de estudiantes, así como con representantes electos del Consejo Nacional para la Vida en la Escuela Secundaria. Su ” objetivo “había especificado Edouard Geffray en la red X: “Convertir estos intercambios en avances concretos en beneficio de los estudiantes, el personal y la escuela”. En este explosivo contexto, el Gobierno ha renunciado a cobrar tasas de inscripción a BTS o a las clases preparatorias, una medida incluida en el proyecto de presupuesto 2027 presentado el jueves y criticado por la izquierda y varios sindicatos.

El secretario general del Snes-FSU, el primer sindicato de escuelas secundarias y superiores, calificó este momento de intercambio como ” necesario “después de una reunión de dos horas. “Esto permitió poner observaciones sobre la mesa, pero también recordarnos que no podremos salir de esta crisis sin una respuesta política nacional”estimó. Por la mañana, el ministro estimó que “una de las dificultades de este movimiento es que no hay una demanda nacional. Todo empezó con demandas locales”.

“Desde principios de la próxima semana pondremos en marcha un plan de acción con todos los rectores para que se aceleren significativamente los reemplazos y que obviamente se prioricen sobre las clases de examen”anunció Edouard Geffray en una rueda de prensa el viernes por la tarde.

Por cierto, defendió su propuesta de presupuesto para 2027, aumentando en 1.200 millones de euros hasta más de 64.000 millones de euros, lo que “reducirá el número de alumnos por clase tanto en educación primaria como secundaria” y crear 300 puestos para enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales. Pero en los horarios escolares, admitió que no “no poder tomar una decisión para el inicio del año escolar 2027” y anunció “trabajo sustancial” futuro.

falta de “medidas concretas” propuesto por el ministro, las organizaciones llamaron a continuar el movimiento, con un “Acto III”. En un comunicado de prensa, un intersindical de la Educación Nacional – formado por la FSU, la CGT, FO, la CFDT, la Unsa, Sud y Solidaires – pide a sus ” colegas a aprovechar las posibilidades de movilización el 6 de octubre, incluso mediante la huelga” Para “mejor apoyo y escucha de las demandas de los estudiantes de secundaria. » En París, una petición de manifestación, a las 14.00 horas. en la Place de la République, dijo la Unión de Estudiantes.

Por su parte, la secretaria general de SE-Unsa, Elisabeth Allain-Moreno, insistió en la necesidad de preparar “el siguiente paso” porque “No podemos mantener los establecimientos cerrados para siempre”.

Las organizaciones de secundaria no reaccionaron más después de la reunión. Pero la Unión de Estudiantes, presente este viernes junto a los estudiantes de secundaria, se congratuló de que el Ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, hubiera “da un paso hacia las organizaciones estudiantiles” ofreciéndose a recibirlos el miércoles 7 de octubre, subrayó su secretaria general, Eloïse Lefebvre-Milon. La Fage, la primera organización estudiantil, será recibida el viernes 9 por la mañana, anunció el ministro el día X.

Eloïse Lefebvre-Milon explicó el intercambio con los estudiantes de secundaria “la misma observación sobre la subinversión en el servicio público de educación (…), las mismas demandas, es decir más presupuesto en general para los jóvenes. » Ella argumentó que “Las organizaciones estudiantiles se movilizan desde el 15 de septiembre contra las tasas de inscripción. “racista”. » Una referencia a la ayuda personal para el alojamiento eliminada para estudiantes extracomunitarios y al aumento de sus tasas de inscripción.

Entre enfrentamientos cara a cara con la policía, puertas de entrada lamidas por incendios o contenedores de basura incendiados, las tensiones continuaron el viernes en torno a las escuelas donde los estudiantes de secundaria seguían movilizados para pedir más recursos.

El viernes por la mañana, los incendios dañaron las entradas de dos establecimientos parisinos: el liceo Léonard-de-Vinci en el distrito 15 y el liceo profesional Gaston-Bachelard en el distrito 13. Los bomberos intervinieron en estos dos lugares, según información de la Agence France-Presse. Al mediodía, una barricada de contenedores de basura ardía en la plaza de la Nación y la policía utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes.

La víspera, el vestíbulo del instituto Nelson-Mandela, en el centro de Nantes, fue destruido por un incendio, mientras que los colegios estaban bloqueados en toda Francia, desde Marsella hasta Estrasburgo.

El martes 29 de septiembre, el presidente (Les Républicains, LR) de la región Isla de Francia ya estimó las reparaciones en 200.000 euros. “¿Cuántas actividades educativas habrá que eliminar para reembolsar estos 200.000 euros? »había interrogado a Valérie Pécresse sobre RMC.

En Auvernia-Ródano-Alpes, el presidente de la región, Fabrice Pannekoucke (LR), estimó los daños “entre 25 y 30 millones de euros”repitiendo que el “rompedores” debe ser “penalizado” financialmente.

El Ministro de Educación pidió ayuda a los padres el viernes porque “En la calle los niños corren peligro”. “Los padres, muy claramente, deben movilizarse y decirles a sus hijos que no vayan” en los bloqueos, ordenó en BFMTV. “Ahora lo que importa es garantizar que nuestros niños ya no estén en la calle porque están en peligro. »

El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a los fiscales que responsabilicen civilmente a los padres en caso de daños causados ​​por sus hijos para poder hacerlos “pagar por reparaciones”dijo el viernes en RTL.