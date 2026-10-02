Presupuesto 2027: “Insoportable”, “desconectado”… El proyecto gubernamental torpedeado por las oposiciones

El gobierno francés presentó el jueves 1 de octubre su proyecto de presupuesto para 2027, con la ambición de “para resolver” las finanzas públicas mediante una serie de medidas de ahorro, especialmente en pensiones.

Los proyectos de presupuesto del Estado (PLF) y de la Seguridad Social (PLFSS) fueron presentados el jueves por la mañana al Consejo de Ministros. Luego serán examinados por el Parlamento, donde los debates prometen ser tensos, con un mayor riesgo de censura gubernamental, a menos de siete meses de las elecciones presidenciales. En un contexto explosivo de movilización estudiantil y de secundaria, el gobierno ya renunció el jueves por la tarde a cobrar la inscripción al BTS o a las clases preparatorias, una medida incluida en el proyecto de presupuesto para 2027 presentado esa misma mañana.

Para reducir el déficit al 5% en 2027, el gobierno prevé gastar 43.000 millones de euros “medidas correctivas” el próximo año, a lo que se suman las medidas tomadas anteriormente para alcanzar un total de “54 mil millones de euros”. “Es un esfuerzo importante”quien pregunta “movilización colectiva”subrayó Roland Lescure, estimando que Francia estaba retomando “El camino hacia la consolidación presupuestaria”. Ya ha atraído la ira de la oposición.

Los diputados del PS, con quienes un compromiso podría permitir la aprobación del presupuesto, ya han dicho que no ven “ninguna mano extendida” en este proyecto y denunció un “provocación”lamentando que no sean “poner a trabajar a los más afortunados”.

Los diputados verdes parecieron dar un paso muy claro en este camino el martes, denunciando un presupuesto “insoportable, inaceptable”y concluyendo, en un comunicado de prensa: “Lo censuraremos”.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Eric Coquerel (LFI), criticó un presupuesto “desconectado” Y “recesivo”. “Además de los ultrarricos, los desafío a encontrar una persona cuya contribución no aumente el próximo año”señaló durante una audiencia con los ministros de Economía, Roland Lescure, y de Cuentas Públicas, David Amiel.

“No hay ninguna razón (…) dejar que un mal presupuesto se desperdicie”concluyó, prometiendo censura en caso de 49,3, y estimando que así será para “todos los grupos de izquierda”.

Frente a la prensa, el “señor presupuesto” del grupo de Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, criticó un texto “desconsolador”y recalqué que “Esta copia es muy mala y no es capaz de restablecer las finanzas públicas”.

En particular, acusó al gobierno de prestarse a “un cálculo falso que pretende presentar ahorros” mientras que el presupuesto prevé una “aumento de gastos”.

Relanzado sobre la hipótesis de la no censura, el diputado por Somme respondió: “Estamos al borde de la crisis de los bonos, por lo que es seguro que la censura este año será más difícil de lo habitual porque podría dejar al mercado de deuda francés en un segundo plano.. (Pero) Esto no es una excusa para que el gobierno haga nada, concretamente extorsionar a los franceses, desindexar las pensiones y, sobre todo, no controlar el gasto”.añadió.

El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para 2027 es “peligroso para el país” para el número uno de la CGT, mientras que la CFDT lo juzga “desequilibrado” y que la CFE-CGC deplora la falta de ” visión “.

Para Sophie Binet, el proyecto de presupuesto “No sólo es injusto e increíblemente violento desde el punto de vista social, sino que es muy peligroso porque nos lanza a 200 km/h contra el muro de la recesión”.

Para el secretario nacional del Portal CFDT Rui, “Este proyecto, que evolucionará durante el debate parlamentario, está desequilibrado entre los esfuerzos solicitados, en particular, a los jubilados y a los asegurados sociales y los dirigidos a las empresas y a los más ricos”.

Las empresas tendrán una gran demanda el próximo año, para “casi 20 mil millones de euros”calcula Medef, a pesar de la reducción del recargo sobre los beneficios de las grandes empresas en el proyecto de presupuesto de 2027.

La principal organización empresarial reacciona ante ” congelar “ reducciones en las contribuciones patronales sobre los salarios previstas para 2027 (el monto de las reducciones no aumentará a pesar del aumento del salario mínimo) y “ampliando su base” a complementos salariales (participación, participación en los beneficios y bonificación por reparto de valor) por un total de 6.600 millones de euros (5,7 según Matignon, contando los menores ingresos por impuestos de sociedades que esto generaría). “Una amenaza directa al empleo”asegura Medef.

También denuncia “la multiplicación de los impuestos sectoriales”en carreteras, productos elaborados dulces, transporte marítimo, contratos de seguros de automóviles o seguros médicos complementarios.