Alteración con cuchillo o intento de ataque a un avión de Flydubaï... Lo que sabemos sobre el vuelo a Tel Aviv obligado a realizar un aterrizaje de emergencia

A “Un terrorista intentó estrellar un avión para asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo”acusó rápidamente este miércoles 30 de septiembre el ministro israelí de extrema derecha encargado de la Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Poco antes, por la mañana, un avión que partía de Dubai con destino a Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un ” incidente “ en vuelo, según la empresa Flydubaï. Los medios israelíes informaron inicialmente de un violento altercado en la cabina entre los pilotos -uno de nacionalidad omaní y el otro emiratí-, durante el cual se activó la señal de socorro del avión.

“El vuelo FZ 1073, que conecta el Aeropuerto Internacional de Dubai con el Aeropuerto Internacional Ben Gurion el 30 de septiembre, experimentó un incidente en ruta. El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Tabuk y todos los pasajeros están a salvo”.afirmó un portavoz de la empresa de bajo coste emiratí en un comunicado de prensa. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó esa noche a uno de los pilotos de apuñalar al otro para provocar un accidente, sumiendo el avión en el caos.

Dicho “en contacto constante con las autoridades” autoridades sauditas, que actualmente están interrogando al sospechoso, el líder agregó que “Ordenó a los servicios de seguridad (israelíes) que se prepararan para cualquier amenaza potencial adicional”.

Según datos del sitio Flightradar, el avión perdió altitud repentinamente durante el vuelo, pasando de casi 34.000 pies a las 05:21 GMT a menos de 17.000 pies a las 05:22 GMT. “ Realmente el avión estuvo a punto de estrellarse y fue sólo gracias (…) a todos los que dominaron al copiloto y lo neutralizaron » que los pasajeros están sanos y salvos, afirmó la pasajera Miriam Shira Ohayon, desde el aeropuerto de Tabuk (suroeste del reino), donde aterrizó el avión y los pasajeros fueron atendidos.

“Escuchamos gritos en el avión. Luego abrieron la cabina y vimos sangre y que alguien había apuñalado al piloto con una navaja de bolsillo”.declaró un pasajero del vuelo en un mensaje escrito al Canal 12, al tiempo que aseguró que fueron pasajeros y miembros de la tripulación israelíes quienes dominaron al portador del cuchillo. Las imágenes muestran en particular a un pasajero con una camiseta cubierta de sangre. También según informaciones de prensa, otros dos pilotos, que iban en el vuelo como pasajeros, tomaron el control del avión y lo aterrizaron.

“Entendimos que uno de los pilotos había sido apuñalado y gravemente herido, y que habían perdido el control del avión. Y empezó a lanzarse a toda velocidad. Fue aterrador”describió a otra mujer, presentada como Noam.

El ministro de Defensa, Israel Katz, por su parte, habló de “intento de ataque terrorista yihadista”sin precisar en qué elementos se basan sus acusaciones. Ni la aerolínea ni Arabia Saudita, donde se encuentra detenido el copiloto incriminado, han corroborado hasta el momento esta hipótesis y no han dado detalles sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Los motivos del altercado entre ambos pilotos están a estas alturas “desconocido”dijo flydubai en un comunicado, llamando “Las distintas partes se abstendrán de cualquier especulación prematura”. Los pasajeros recibieron apoyo de psicólogos y de la Media Luna Roja en el aeropuerto y se encuentran en tránsito hacia Tel Aviv.

Este desvío del avión se produce en medio de un conflicto regional, pero también en vísperas de las elecciones en Israel, donde las autoridades han mencionado varias veces un mayor riesgo, como mencionó Benyamin Netanyahu en particular el martes. “pistas” sobre posibles ataques antes de la votación.