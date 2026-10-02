De una huelga en Créteil a más de 1.000 establecimientos movilizados en Francia, la historia de una conflagración de ira escolar

Más de 560 establecimientos desorganizados, 400 institutos cerrados, numerosos policías y estudiantes heridos… El movimiento de ira entre los estudiantes de secundaria gana terreno este viernes 2 de octubre. Vuelve una movilización que parte de Créteil, en los suburbios de París, y que ahora se extiende por toda Francia.

El origen de las manifestaciones en las escuelas secundarias fue una huelga de docentes. En Créteil, más precisamente en el instituto Saint-Exupéry. El 17 de septiembre, pocas semanas después del inicio del año escolar, los docentes en huelga protestaron por la falta de recursos y personal. Muy rápidamente obtuvieron el apoyo de los estudiantes.

Primero fueron las barricadas, hechas con cubos de basura y barreras robadas de una obra cerca de la escuela secundaria de la prefectura de Val-de-Marne, ubicada debajo de torres residenciales. Luego, la visita de los diputados de La Francia Insumisa (LFI) y los vídeos compartidos en las redes sociales que hicieron crecer el movimiento, en particular a través del sitio especializado en rap Booska-P, hasta el punto de conseguir un nombramiento en el rectorado.

Resultado: personal adicional, en particular un subdirector y una enfermera, solicitado por todos, y promesas para la instalación de alrededor de 1.500 estudiantes, ante los problemas recurrentes de ausencias de los profesores.

Frente al instituto Saint-Exupéry, la ira ha amainado. Pero se ha extendido a otras escuelas secundarias.

Al comienzo de la semana del 21 de septiembre, la ira iniciada en Créteil se extendió a otros institutos de Ile-de-France, y las redes sociales desempeñaron un papel en la movilización. Los estudiantes denuncian las condiciones de escolarización y las disparidades con las escuelas secundarias públicas del centro de la ciudad. Se están formando bloqueos en Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis y Versalles.

El viernes 25 de septiembre, el rectorado de la academia de Créteil reconoce que el movimiento está “Más bien está ganando impulso”. Luego enumera una “diez grandes” de que las escuelas secundarias hayan sido objeto de nuevos bloqueos ese día. La policía indicó entonces que había practicado una treintena de detenciones.

El candidato presidencial rebelde Jean-Luc Mélenchon acusa al gobierno de haber “ordenó la represión”, con “con un evidente regusto racista”. El Primer Ministro Sébastien Lecornu recuerda a cambio la “sobreoferta irresponsable” de LFI.

Las exigencias planteadas por la organización de la escuela secundaria siguen siendo idénticas: la “falta generalizada de recursos”allá “sobrecarga de clases” que a veces suben “a los 32 o 35” estudiantes, el “falta de profesores y personal” (incluidas enfermeras escolares, supervisores e incluso trabajadores sociales).

En menos de una semana, el movimiento se extendió por toda Francia y estudiantes de diferentes campus universitarios se unieron al movimiento. Este viernes 2 de octubre, 564 escuelas secundarias de las 3.700 que hay en Francia están interrumpidas. Y ello, a pesar del cierre de 400 establecimientos.

Para responder a los estudiantes de secundaria, el gobierno anunció la apertura de un “plataforma de consulta” para que los estudiantes de secundaria puedan compartir sus “preocupaciones” y su “reclamos”. El Ministro de Educación Nacional también recibió este viernes a organizaciones sindicales de liceos.

El jueves, unas 2.000 personas fueron detenidas y más de 300 gendarmes y policías resultaron heridos. Desde el inicio de la movilización, 170 estudiantes y 65 miembros del personal de la Educación Nacional, entre ellos 40 directores, resultaron heridos, indicó también Edouard Geffray.

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN, la “policía de la policía”) se encuentra bajo control de tres investigaciones luego de que estudiantes de secundaria resultaron heridos durante bloqueos de establecimientos, indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez, según quien intervino la policía. “con mucha proporcionalidad”.

Estas investigaciones se refieren a hechos ocurridos en Sevran (Seine-Saint-Denis), Saint-Ouen-L’Aumône (Val-d’Oise) y Tours, donde un joven resultó herido en la cabeza el miércoles y fue hospitalizado. Según el fiscal, sus heridas son “compatible” con una inyección de LBD.

Las organizaciones piden ahora la continuación del movimiento, antes de una gran manifestación el martes 6 de octubre.