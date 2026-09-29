TotalEnergies y refino, grandes ganadores del aumento de los precios de los combustibles

¿Quién se beneficia más del aumento de los precios en el surtidor? Mientras que en Francia los precios del combustible se sitúan de media en 2,17 euros por litro de gasolina SP95-10 y 2,39 euros por litro de diésel, Patrick Pouyanné, director general del gigante del petróleo y del gas TotalEnergies, se frota las manos: sus refinerías europeas “corriendo a toda velocidad” y son reales “minas de oro”declaró a sus inversores el lunes 28 de septiembre.

los grandes “aprovechadores”“Estos son los refinadores de petróleo”, protestó el 15 de septiembre en BFMTV Michel-Edouard Leclerc, presidente del grupo E. Leclerc. Los márgenes de refino han alcanzado niveles “estratosférico”se hizo eco de otro distribuidor, Dominique Schelcher, director general de Coopérative U, en LCI, el mismo día. “A nivel de refino, los márgenes se han triplicado, incluso cuadriplicado”acusó luego.

Es un eufemismo decir que transformar el petróleo en combustible genera grandes ganancias. Frente a sus inversores, Patrick Pouyanné se mostró satisfecho al comprobar que la actividad refinadora del grupo, normalmente deficitaria, genera importantes beneficios debido a la pérdida de exportaciones de petróleo debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz. En el primer semestre de 2026, la petrolera ganó alrededor de 4 mil millones de dólares en refinación. Esto es casi cinco veces más en comparación con el mismo período, hace un año.

Una ganancia considerable, señala la CLCV. Según la estructura, la evolución del margen del diésel aumentó de 13,2 céntimos por litro en 2025 a 25,7 céntimos a principios de marzo de 2026 y luego a 36,4 céntimos a principios de abril de 2026. “difícil de entender” para la asociación de consumidores, que indica que en el sector del refino, los costes “Varía poco a corto plazo”. “Estas subidas contribuyen a mantener los precios elevados en el surtidor, en detrimento directo de los automovilistas”denuncia.

Si TotalEnergies es estructuralmente deficitario en el sector del refino en Francia, con más de cinco mil millones de euros de pérdidas en los últimos quince años, la empresa ha mantenido tres refinerías francesas y sigue invirtiendo en ellas alrededor de 500 millones de euros al año. Desde entonces, ha tratado de maximizar su producción mientras ciertos combustibles, como el diésel o el queroseno, están bajo gran presión en todo el mundo. Las instalaciones aún en funcionamiento se benefician así de la escasez de combustibles. Los ataques a sitios en Medio Oriente y Rusia han reducido la capacidad de producción, la gasolina y el diésel se venden a mucho más que el petróleo del que provienen, y los márgenes están aumentando.

Resultado: TotalEnergies, que duplicó su beneficio en el segundo trimestre de 2026, recaudando 5.400 millones de dólares, anunció este martes 29 de septiembre que apuntaba a un aumento. “en más del 5% anual” del dividendo para los ejercicios 2026 a 2030. “Por supuesto, cuando los precios de la energía se disparan, nos beneficiamos enormemente de esta perturbación”dio la bienvenida a Patrick Pouyanné. “En plena crisis social, TotalEnergies se atreve a anunciar un nuevo aumento del pago de dividendos, confirmando así una estrategia descarada encaminada a recompensar generosamente a sus accionistas”criticó duramente a la ONG Greenpeace por este anuncio.

Como para anticiparse a las polémicas, el gigante del petróleo y del gas había anunciado upstream “mantener el techo (precios en el surtidor, nota del editor) mientras dure la crisis en Oriente Medio” – es decir, un precio de 1,99 euros por litro de gasolina y 2,25 euros por litro de diésel en sus aproximadamente 3.300 estaciones de servicio en Francia. Y mientras seis países europeos, con Alemania a la cabeza, han pedido un impuesto a las compañías petroleras (medida no apoyada por el ministro francés de Economía, Roland Lescure), Patrick Pouyanné ha advertido: pondrá fin definitivamente a tales descuentos en caso de que se graven sus excedentes de beneficios.