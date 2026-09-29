Durante los incendios que azotaron nuestros territorios en el verano de 2026, así como durante las inundaciones y las diversas olas epidémicas de los últimos años, los funcionarios públicos son aclamados regularmente como “héroes”. Bomberos, trabajadores hospitalarios, agentes estatales, comunidades y todos los servicios públicos son destacados por su compromiso cuando ocurre una crisis.

Pero los funcionarios públicos no piden homenajes en tiempos de crisis. Piden formas de prevenirlos, afrontarlos y llevar a cabo sus misiones diarias. Esto requiere personal suficiente, equipos adecuados, condiciones de trabajo dignas y una remuneración que les permita contratar, retener y reconocer su compromiso. Con esta condición se podrán satisfacer las necesidades de la población y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Por eso son especialmente preocupantes los últimos anuncios del Primer Ministro sobre el proyecto de ley de finanzas para 2027. La decisión anunciada de no revaluar el valor del punto índice en 2027 para alcanzar 2.000 millones de euros de ahorro prolonga la congelación que se produce desde el 1ejem Julio de 2023. Si se confirma esta decisión, el valor del punto del índice quedará congelado por cuarto año consecutivo.

En un contexto inflacionario, este nuevo congelamiento resulta en una pérdida de poder adquisitivo para los agentes públicos. Llega en un momento en el que muchos servicios están experimentando dificultades de contratación y retención. La falta de atractivo de determinadas profesiones, los puestos vacantes y las tensiones por las condiciones laborales no pueden disociarse de la cuestión salarial.

Más allá de su impacto en la remuneración, esta decisión confirma un enfoque de los servicios públicos basado esencialmente en su coste. Sin embargo, su papel se mide por su capacidad de responder a las necesidades de la población, tanto en el día a día como en situaciones de crisis. Los incendios, las inundaciones y las epidemias han sido un recordatorio concreto de lo que significa contar con servicios públicos suficientemente equipados para proteger, cuidar y brindar solidaridad. Con los efectos del calentamiento global, estas necesidades serán aún más importantes. Ante acontecimientos más frecuentes o más intensos, será necesario poder proteger a las poblaciones, organizar la ayuda y garantizar la solidaridad hacia los territorios y las personas más expuestas.

Es precisamente esta realidad la que el PLF 2027 debería tener en cuenta. Sin embargo, al convertir el congelamiento del valor del punto del índice en una medida de ahorro de costos, el gobierno está enviando la señal contraria. Favorece una reducción inmediata del gasto sin responder a las crecientes necesidades de servicios públicos capaces de cumplir su misión a largo plazo. Esta visión a corto plazo corre el riesgo de reducir el atractivo de las profesiones públicas y, en última instancia, debilitar la continuidad y la calidad del servicio prestado a los usuarios.

Los funcionarios públicos no sólo piden que se les aplauda cuando las cosas van mal. Los bomberos necesitan personal y equipos para responder a incendios e inundaciones. Los hospitalistas piden medios para atender a los pacientes durante las epidemias y también a diario. Todos exigen que los servicios públicos dispongan de los medios necesarios para llevar a cabo su misión a largo plazo.

Por tanto, la cuestión del PLF 2027 no puede reducirse a la de 2.000 millones de euros de ahorro. Plantea la de las prioridades colectivas y el lugar otorgado a los servicios públicos. En un contexto en el que las necesidades aumentarán, especialmente bajo el efecto del cambio climático, su funcionamiento, su continuidad y su capacidad para satisfacer las necesidades de la población no pueden subordinarse a un enfoque estrictamente contable.

Los funcionarios públicos no quieren ser héroes. Sólo quieren tener los medios para hacer su trabajo.