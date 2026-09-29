“Represión” contra las “sobreofertas irresponsables”: entre Mélenchon y Lecornu el bloqueo de los institutos se convierte en un enfrentamiento político

Es una verdadera batalla entre Jean-Luc Mélenchon y Sébastien Lecornu. El candidato presidencial y el Primer Ministro se enfrentaron este lunes 28 de septiembre a través de las redes sociales y los medios de comunicación por los bloqueos en las escuelas secundarias de la región de Isla de Francia. Si bien el descontento crece en el establishment y se propaga a través de las redes sociales desde hace una semana, ahora se está transformando en una contienda política. Jean-Luc Mélenchon critica al ejecutivo por haber “ordenó la represión” cuando Sébastien Lecornu acusa a los Insoumis de “sobreoferta irresponsable”.

Este lunes 28 de septiembre por la tarde, el inquilino de la plaza Beauvau consideró que estas manifestaciones y bloqueos no son “movimientos de protesta poco habituales” pero “son similares a la violencia urbana”mencionando también 164 detenciones en 180 establecimientos afectados. Según el Ministerio del Interior, doce agentes de policía y ocho profesores, incluidos tres directores de escuela, resultaron heridos. Una docena de estudiantes de secundaria resultaron heridos.

Un poco antes, Jean-Luc Mélenchon se enfrentó a X, la defensa de los jóvenes movilizados. “Los estudiantes de secundaria en movimiento son inofensivos. El gobierno de Lecornu ordenó la represión. Esta ferocidad es irresponsable con un evidente regusto racista. No toques a nuestros jóvenes. Los funcionarios electos y los activistas rebeldes intervienen siempre que puedas”, él elaboró.

Por otro lado, Sébastien Lecornu, recordó la necesidad de recurrir a la ” seguridad » y en el “protección” después violencia dentro de las movilizaciones: “fuego de mortero”, “incendios”, “ataques”, e incluso mencionar el caso de“un estudiante de secundaria (…) herido con ácido clorhídrico, en las manos y en el rostro por agresores violentos. » A continuación, el Primer Ministro describió” insulto “L’“acusación de racismo” del líder rebelde, denunciando une “superación” de LFI.

Una vez más, Jean-Luc Mélenchon le respondió en un post sobre“Ordene(n) a sus agentes de policía que no golpeen, gasen ni torturen a nuestros niños. » Antes de concluir sobre el motivo inicial de las movilizaciones: “Dar ejemplo: dejar sobrevivir a las escuelas públicas, nombrar profesores, personal sanitario, psicólogos. » Un mensaje transmitido y apoyado por otros cargos electos rebeldes, incluida la diputada Clémence Guette. “ Los estudiantes de secundaria llevan años advirtiendo: cierre de clases, falta de recursos y de personal (…) Les habéis hecho la vida imposible. Te lo están diciendo ahora”denunció.

Cada vez más departamentos están preocupados. Cuatro escuelas secundarias ya fueron bloqueadas el lunes por la mañana en los Alpes Marítimos y en Var, según el rectorado de la academia de Niza, que precisó que se han producido daños. “principalmente en Niza”. Según la academia de Créteil, “La movilización parece intensificarse esta semana, con un número importante de establecimientos afectados, especialmente en Val-de-Marne y Seine-Saint-Denis”pero también en Sena y Marne.

Si bien la situación degeneró en algunos lugares la semana pasada, varios funcionarios electos rebeldes salieron al campo para denunciar el “represión. » El diputado Louis Boyard, estuvo presente en una movilización el 25 de septiembre en su circunscripción de Val-de-Marne y convocó “El movimiento de la escuela secundaria (para) expandirse. » Lo mismo para el diputado Thomas Portes de Seine-Saint-Denis, que filmó este lunes 28 de septiembre un “represión violenta” en el liceo Mounier de Grenoble, frente a estudiantes de bachillerato que preguntaban “condiciones dignas de estudio”. Más temprano ese mismo día, también hizo este llamamiento a los estudiantes de secundaria: “¡Levántense en todo el país! »

También este lunes por la mañana, el alcalde del LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, se dirigió al instituto Paul-Eluard de su ciudad, mientras los estudiantes se concentraban ante la puerta del establecimiento. El concejal fue llevado por la multitud de adolescentes, que se apoderaron de La Marsellesa, con el puño izquierdo en alto, según imágenes difundidas en las redes sociales por los medios del periodista Clément Lanot. Sin embargo, este lunes por la noche, el concejal rebelde fue vilipendiado cuando circuló un vídeo no autenticado que lo mostraba junto a un cubo de basura en llamas. En X negó haber “ iluminado ” O ” motivado » este fuego. “ Estas acusaciones son grotescas y muestran el deseo de dañar la imagen del actual movimiento escolar secundario. Al contrario, intenté apagarlo para garantizar la seguridad de los jóvenes presentes y permitir una rápida intervención de los bomberos. “, defendió.