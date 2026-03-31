Tondelier quiere facilitar el proceso de PMA y hacer posible el análisis de embriones: ¿de qué estamos hablando?

“Estoy esperando un hijo. “Un bebé milagroso”, que ya no me atrevía a esperar. » El anuncio del segundo embarazo de Marine Tondelier en “Elle” luego en las redes sociales el lunes 30 de marzo causó mucho ruido. Una declaración que la líder de los Ecologistas quiere ser política: será una de esas rarísimas mujeres que participarán en una campaña presidencial estando embarazadas. Y ella tiene la intención de no “disculpar”. Más allá de esto” desafío “Marine Tondelier también reintroduce en el debate público las cuestiones relativas a las vías de la AMP (procreación médicamente asistida) y de la FIV (fecundación in vitro). Porque, “Como muchas parejas, mi pareja y yo experimentamos (Este) carrera de obstáculos”, ella explica. Una sucesión de fracasos, abortos…

Por tanto, el político pretende reformar el marco legislativo bioético para comprender mejor determinadas cuestiones. “invisibilizado” en torno a la infertilidad. Entre sus ideas: posibilitar el análisis de embriones antes de la inseminación, es decir, ampliar el acceso al diagnóstico preimplantacional (DGP). “Esto evitaría una forma de persistencia en la implantación de embriones no viables”, avanza Marine Tondelier, ¿qué es “muy común, especialmente con la edad”, ella explica.

En Francia, los cursos de PMA se rigen por las leyes de bioética, la primera de las cuales data de 1994. La última revisión data de 2021 y, en particular, hace que la procreación médicamente asistida sea accesible a las parejas femeninas.

Un tema está luchando por lograr consenso: la generalización del diagnóstico preimplantacional (DGP). La idea es analizar genéticamente los embriones en el contexto de la fertilización in vitro, antes de su transferencia al útero, para identificar posibles anomalías genéticas. Consagrado por primera vez por la ley del 29 de julio de 1994, el régimen PGD, regulado por el artículo L2131-4 del Código de Salud Pública, ha evolucionado poco en Francia y está muy regulado.

Sólo parejas (o mujeres solteras) que presenten “una alta probabilidad de dar a luz a un niño que padezca una enfermedad genética especialmente grave, reconocida como incurable en el momento del diagnóstico”. Es decir, sólo las parejas o mujeres solteras para las que el riesgo de transmitir una enfermedad genética es alto pueden hacerse analizar los embriones y seleccionar aquellos que no porten la anomalía genética. El uso del PGD, excepcionalmente, se realiza en particular en el contexto de enfermedades hereditarias como la fibrosis quística o la enfermedad de Huntington (antes llamada corea). Es necesaria la autorización final de la Agencia de Biomedicina, que garantiza el cumplimiento de criterios científicos y éticos. Según esta agencia, en 2022 nacieron 369 niños tras un DGP.

Por el momento, Francia se muestra muy cautelosa a la hora de autorizar el PGD, condicionado a riesgos de transmisión de patologías genéticas claramente identificadas. Así, el PGD-A de aneuploidías (anomalías cromosómicas), la prueba que pretende detectar anomalías de forma general y no específica, en particular en lo que respecta al número de cromosomas, no está autorizado en Francia.

Y esto es lo que aboga Marine Tondelier, que no es la única. En diciembre de 2023, médicos y especialistas en reproducción firmaron un artículo en “Le Monde” que sostiene que “La PMA es un medicamento peligroso en ausencia de un diagnóstico preimplantacional”. Señalan que las anomalías cromosómicas o metabólicas son “frecuente”, no sólo en casos de riesgos familiares, y aumentan con la edad. Y como las mujeres en el proceso de reproducción asistida son “a menudo mayores”, se enfrentan más a fallos de diseño. Creen que el hecho de “conocer el potencial de desarrollo de un embrión (…) Reduciría el tiempo para lograr un parto viable, reduciría el número de abortos, embarazos múltiples y transferencias de embriones no viables. Sobre todo porque, según el obstetra-ginecólogo René Frydman, entrevistado por “le Figaro”, “El 60% de los embriones que reimplantamos nunca se desarrollarán. Podríamos saber quiénes pueden establecerse y estamos enterrando la cabeza en la arena”.

La cuestión del PGD-A invierte en gran medida en el campo de la ética porque, para sus detractores, allana el camino a la eugenesia. Como si la sociedad descrita en la película de anticipación “Bienvenidos a Gattaca” de Andrew Niccol estuviera a tiro de piedra de la nuestra. En 2019, la ex ministra de Salud Agnès Buzyn ya temía en ese momento una “deriva eugenésica”, según “le Monde” : “Si permitimos esto (…), todas las parejas que tienen hijos de forma natural se dirán “yo también tengo derecho a un hijo sano” y se someterán a un proceso de reproducción asistida para hacerse pruebas genéticas en busca de anomalías. » Pero para los autores de la columna a favor del DPI-A, “No se trata de elegir el color de ojos, el pelo o el sexo de un niño”ni hacer un “caza de discapacidad” particularmente en lo que respecta al síndrome de Down.

Los investigadores también advierten de un posible desvío de la DPIA-A en el servicio, en particular de una selección de género para compensar “el déficit observado en los nacimientos de mujeres” en ciertos países… De ahí la importancia de establecer “un marco bien definido”, como defiende Marine Tondelier.

Para acceder al PGD-A y esperar acortar el proceso de PMA, las parejas y las mujeres solicitan atención médica fuera de Francia. En España, el PGD se practica para evitar enfermedades en los futuros hijos, tanto en el caso de enfermedades genéticas como de anomalías cromosómicas o incluso abortos recurrentes. También está autorizado en Bélgica, bajo control médico, con exclusión de determinadas motivaciones, en particular el sexo del niño.

En otros lugares, como en Estados Unidos, es más fácil acceder al diagnóstico previo a la implantación. La selección del sexo del niño en el marco de una AMP es, por ejemplo, posible… Lo suficiente como para dejar lugar a valoraciones selectivas que a veces coquetean claramente con el concepto de eugenesia. Como informa Franceinfo, la start-up Nucleus Genomics defiende una “optimización genética” Y ofrece, en carteles publicitarios en el metro de Nueva York, a los padres elegir el “el mejor bebé”.