Guerra en Irán: ¿Estados Unidos se está preparando para operaciones terrestres?

Publicado el 29 de marzo de 2026 a las 12:02 p.m., actualizado el 29 de marzo de 2026 a las 12:41 p.m. Lectura: 2 min.

¿Está la guerra en Oriente Medio a punto de entrar en una nueva fase? Aunque hasta ahora el conflicto se ha traducido en ataques aéreos masivos por parte de ambos bandos, según varios medios estadounidenses se están preparando operaciones terrestres estadounidenses.

Según el “Washington Post”, que cita a funcionarios estadounidenses, el Pentágono se está preparando para operaciones que durarán varias semanas sobre el terreno en Irán. Sin embargo, estas medidas no llegarían tan lejos como una invasión a gran escala del país. Más bien, consistirían en incursiones en territorio iraní tanto por parte de miembros de las fuerzas especiales como de otros soldados.

Varios medios estadounidenses informan que el ejército se está preparando para enviar alrededor de 3.000 paracaidistas de la prestigiosa 82.ª división aerotransportada a Oriente Medio para apoyar las operaciones contra Irán. La principal fuerza de reacción rápida del ejército de los Estados Unidos, la 82.ª División Aerotransportada, tiene una unidad capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas.

Miles de paracaidistas de la 82.a División Aerotransportada fueron desplegados en Polonia a principios de 2022, poco antes de que Rusia invadiera Ucrania. Estos son también los soldados que fueron los últimos en abandonar Kabul cuando la ciudad fue tomada por los talibanes en agosto de 2021, poniendo fin a 20 años de presencia estadounidense en Afganistán. El 6 de junio de 1944, fueron también hombres de esta unidad los que saltaron a los cielos de Francia para tomar Saint-Mère-Eglise y ayudar en el desembarco de Normandía.

En términos más generales, Estados Unidos lleva varios días sugiriendo que se está preparando para aumentar su personal militar allí. Si bien alrededor de 50.000 soldados estadounidenses participan en el conflicto, al menos 10.000 tropas de combate adicionales podrían ser enviadas a Oriente Medio, según un funcionario de defensa estadounidense citado por el sitio de noticias Axios.

El sábado también llegó a Oriente Medio el buque de asalto anfibio estadounidense Trípoli. Este porta-helicópteros encabeza un grupo naval que incluye “unos 3.500” marineros y soldados de la Infantería de Marina y, además, incluye aviones de transporte y combate, así como equipos de asalto anfibio.

Los medios estadounidenses han planteado la posibilidad de que Estados Unidos intente apoderarse de la estratégica isla iraní de Kharg, de donde salen alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, para obligar a Teherán a reabrir el Estrecho de Ormuz. El ejército estadounidense puede “neutralizar” Isla Kharg “en cualquier momento si el presidente (Donald) Trump lo ordena”aseguró el viernes la Casa Blanca.

Aunque el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, descartó el viernes esta hipótesis, asegurando que el ” objetivos “ Las medidas de guerra de Washington podrían lograrse sin enviar tropas terrestres; Irán parece tomarse muy en serio la amenaza.

En una declaración transmitida por la agencia oficial Irna, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos de planear “secretamente” a “ofensiva terrestre” mientras lideraba públicamente los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra. “Nuestros hombres están esperando la llegada de soldados estadounidenses al terreno para atacarlos y castigar a sus aliados regionales de una vez por todas”advirtió.

Mohammad Bagher Ghalibaf llamó a los iraníes a la unidad y enfatizó que el país estaba comprometido a “una gran guerra mundial” quien era “en su etapa más crítica”. “Estamos convencidos de que podemos castigar a Estados Unidos, hacer que se arrepienta de haber atacado a Irán y hacer valer firmemente nuestros derechos legítimos”declaró de nuevo.