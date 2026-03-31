A nivel municipal, no fue la ecología lo que se rechazó, sino sus condiciones de implementación.

La ola verde ya no existe. Burdeos, Estrasburgo, Poitiers, Besançon, Annecy, Bègles, Colombes y Auray abandonaron a los concejales ecologistas durante las elecciones municipales. Sin embargo, esto no significa que la ecología y la transición ambiental estén ausentes a nivel local, sino todo lo contrario. Incluso podemos decir que la ecología ha regado toda la campaña y los programas electorales: aumentando la proporción de productos orgánicos en los comedores, reverdeciendo los patios de las escuelas, renovando energéticamente los edificios públicos, dando protagonismo a la movilidad suave (bicicleta, transporte público), instaurando seguros municipales de hogar para compensar los aumentos de las primas ligados a los riesgos climáticos, o incluso involucrando a los ciudadanos en las grandes decisiones relativas al desarrollo del litoral y a la retirada. viviendas frente al fenómeno de la erosión. Tantas promesas electorales que encontramos tanto en la izquierda como en la derecha.

Este anclaje local de las cuestiones ambientales, que contrasta con la reacción ecológica sentida a nivel nacional y observada en ciertos medios de comunicación, es una buena noticia para la transición y los territorios que la afrontan. Primeras víctimas de la exposición al calentamiento global, como…