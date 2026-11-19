Una pequeña frase que suena como un trueno, y provoca la ira de los socialistas. Invitada al informativo de televisión de France 2 el miércoles 18 de noviembre, Marine Tondelier dijo “listo” tiene “trabajando hacia una coalición” con La France insoumise (LFI), añadiendo que “La dinámica de campaña de Jean-Luc Mélenchon” Este “innegable”.

Al líder de los rebeldes se le atribuye alrededor del 20% de la intención de voto en varias encuestas. Una postura mucho mejor que la del candidato ecologista, que según diferentes estimaciones limita el 4% como máximo.

Además, la candidatura de Marine Tondelier está siendo cuestionada internamente: desde hace varias semanas, algunas figuras del partido, como Sandrine Rousseau, piden apoyar al candidato del LFI.

En France 2, Marine Tondelier explicó que se entregó “una semana” negociaciones para“avanzar en el acuerdo de gobierno, en el acuerdo legislativo, en el acuerdo programático y en un sistema de campaña común”.

Sin embargo, la decisión final tendrá que venir de los activistas. Elegirán entre una candidatura independiente, apoyando al candidato del LFI, Jean-Luc Mélenchon, o alineándose detrás del de la izquierda socialdemócrata, Raphaël Glucksmann, apoyado por el Partido Socialista (PS). Está previsto celebrar un consejo federal del Partido Ecologista el 26 de noviembre, antes de una votación de sus miembros del 10 al 13 de diciembre para determinar la estrategia presidencial.

Entonces, ¿por qué anticipar una “coalición” ¿Con La France insumisa? “No vamos a presentarles a nuestros miembros las opciones el día anterior”, justificó Marine Tondelier, que siempre ha dicho que no se reconoce en el proyecto del candidato socialdemócrata.

Los partidarios de Raphaël Glucksmann y del Partido Socialista se ven sombríos este jueves 19 de noviembre. Invitado en Francia 2 a las 8 h, el primer secretario del PS Olivier Faure “arrepentirse” La posición de Marine Tondelier. “Durante mucho tiempo he intentado formar un bloque social y ecológico”. -declaró con voz cansada, enfatizando “puntos de convergencia” entre las dos partes. A pesar del anuncio sorpresa del 18 de noviembre, quiere creer que “la decisión” de los ambientalistas no es “no tomado” y eso“En noviembre no se juegan elecciones”.

En franceinfo, el principal interesado, Raphaël Glucksmann, pidió “clarificación”. Para él, Marine Tondelier “eligió dar la espalda a la tradición ecologista”, que él describe como “profundamente europea y comprometida con la democracia”, Para “Campaña por un eurófobo”.

También internamente los ecologistas se oponen a esta coalición. El diputado de Isère Jérémie Iordanoff, hostil a una alianza con LFI, criticó a X que Marine Tondelier “Impone su línea, solo”. “Será sin mí”, él dice.

Marine Tondelier, sin embargo, recordó que existen diferencias entre su partido y La France Insoumise, especialmente en materia de cuestiones internacionales. Los ecologistas tienen una concepción más federalista que el movimiento de izquierda radical.

Recientemente, el candidato verde, por ejemplo, defendió al capitán de la selección francesa de fútbol, ​​Kylian Mbappé, que había provocado la ira de Pekín tras calificar al ex líder chino Mao Zedong de “un “dictador”. “Ceder sistemáticamente a la presión económica de China es una señal de debilidad” estimó, mientras, en los televisores, los distintos dirigentes de La France insoumise se contorsionaban para evitar describir a Mao Zedong como un “dictador”.

Sin olvidar a Ucrania, importante punto de divergencia entre los dos partidos políticos. En su reunión en Le Bourget el 7 de noviembre, Jean-Luc Mélenchon se ofreció a consultar “la población de Donbass”, esta región ocupada por los rusos, en caso de concesiones territoriales. Por su parte, Los Ecologistas abogan, en su programa publicado en julio, por un apoyo político, económico y militar a Ucrania.