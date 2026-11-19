“¡Vamos a volver, vamos a volver!” » Miércoles 18 de noviembre, última hora de la mañana. Varias decenas de agentes de policía se manifiestan ilegalmente no lejos del Elíseo, en la plaza Beauvau, frente al Ministerio del Interior, a petición del sindicato Alliance, con una pancarta que decía “La República somos nosotros” en la mano.

Los funcionarios públicos exigen un aumento de su prima de riesgo después de semanas de secundaria y movilización social. Unos minutos más tarde entraron: la delegación sindical de la policía fue recibida al mediodía por el Ministro del Interior, Laurent Núñez. Lo suficiente como para sorprender y molestar a los cientos de miles de manifestantes que marchan por las calles cada semana para protestar contra el alto coste de la vida, así como a sus partidarios.

¿Y por la revalorización de este famoso bono? Según el Ministerio del Interior, Laurent Nuñez ya se encuentra en proceso de “trabajar en propuestas iniciales” presentado durante una primera reunión con los sindicatos Alianza, Un1té y Unsa el pasado viernes. “El ministro también confirmó, agregamos de la misma fuente, que firmaría una carta compromiso para proponer, como se indicó el viernes ante todas las organizaciones sindicales, un nuevo protocolo”.

“Estamos agotados, cansados, y hoy el gobierno nos debe escuchar y pedimos personal, mucho personal, y también un aumento de nuestro bono (Subsidio Especial por Sujeción Policial, N.D.) al 35%”añadió sobre esta prima de riesgo asignada a los agentes de policía.

La víspera, muchos miembros de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) habían eludido su prohibición de hacer huelga acudiendo al médico para ser detenidos.

La manifestación tuvo lugar a dos pasos del Palacio del Elíseo y su carácter ilegal provocó la ira de algunos políticos de izquierda. “Hay que llamar al orden a la unión aliancista que está en el origen de todo esto”exclamó el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, este jueves por la mañana en France TV. El gobierno debería “Recuerda que la regla se aplica a todos. No puedes hacer cumplir el orden si no lo respetas tú mismo.”añadió Olivier Fauré.

Aunque no lo es “No es anormal que hagan exigencias”la policía no debería “manifiesto(er)) ilegalmente »O “desvían su prohibición del derecho de huelga tomando una baja por enfermedad”afirmó Olivier Faure.

El día anterior, Jean-Luc Mélenchon había pedido, en X, que estos agentes de policía fueran “severamente castigado”. “Los agentes de policía se manifiestan a 50 metros del Elíseo. Deben ser severamente castigados. Especialmente si antes cometieron fraude social con falsas bajas por enfermedad”escribió sobre X, el candidato rebelde en las elecciones presidenciales.

Para respaldar sus comentarios, el fundador de LFI difundió un vídeo del INA que explica cómo el ex presidente socialista François Mitterrand, uno de sus modelos, había “mostró gran firmeza ante la revuelta de los policías considerados “sediciosos”” en 1983.

La manifestación provocó una oleada de reacciones en las filas de La France Insoumise. “Hoy el sindicato faccioso de la Alianza de Policía marcha frente al Ministerio del Interior y bloquea el tráfico. Silencio de radio del ministro. Silencio de radio del presidente »denunció el diputado Thomas Portes en un mensaje publicado en la misma red social. Y su homólogo Paul Vannier añadió: ” Ellos Se supone que deben respetar la ley, pero la violan. »