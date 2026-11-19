Estamos a cinco meses de la fecha límite y todavía no hemos encontrado la solución para evitar que Marine Le Pen llegue al poder. Por el contrario, parece fortalecerse la hipótesis de un duelo Mélenchon-Le Pen en la segunda vuelta que garantizaría la victoria de la extrema derecha.

Sin embargo, no tenemos derecho a resignarnos a esta victoria porque sería una catástrofe aún peor para nosotros que la de Donald Trump para los estadounidenses. Por lo tanto, debemos seguir buscando una alternativa a este mortal encuentro cara a cara.

En otros lugares, las noticias no son del todo malas: Donald Trump fue derrotado en gran medida en exámenes parcialesBenjamín Netanyahu sufrió una derrota en Israel, aunque hubiéramos deseado que fuera más amplia, y Aleksandar Vučić finalmente fue expulsado del poder en Serbia después de Viktor Orbán en Hungría. La ola autoritaria y antiliberal no es irresistible: puede menguar.

En Francia, incluso las revelaciones de Mediapart sobre el antisemitismo de Jordan Bardella parecen haber puesto freno a la dinámica de Marine Le Pen. Lo que confirma la encuesta “Fractures Françaises” (realizada para “le Monde” por la Escuela de Ingeniería Ipsos BVA-CESI): los juicios positivos sobre la credibilidad gubernamental de la Agrupación Nacional (RN) están en claro descenso, mientras que una mayoría de los franceses vuelve a considerar que este partido es peligroso para la democracia. Hasta el punto de que, contra todas las expectativas, la extrema derecha no se benefició en las encuestas de los acontecimientos del 17 de octubre y sus secuelas.

Sin embargo, Marine Le Pen sigue muy por delante en todas las encuestas y siempre vence a todos los candidatos potenciales que se le oponen en la segunda vuelta. Y, sobre todo, en gran medida, Jean-Luc Mélenchon, que por el momento parece ser su oponente. Hasta el punto de que muchos de los opositores de la extrema derecha parecen resignarse a esta victoria anunciada y se ponen en perspectiva del próximo golpe: ¿qué hacer después de la elección de Marine Le Pen?

Empezando por Jean-Luc Mélenchon. Sabe muy bien que no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Marine Le Pen y no está haciendo ningún esfuerzo que le permita ampliar su base. Mantiene su discurso antieuropeo y sus declaraciones en gran medida alineadas con las de Vladimir Putin, multiplica las promesas demagógicas con un inaplicable programa de “Papá Noel” y no se desvía ni un ápice de una actitud bonapartista que quita toda credibilidad a su pretensión de democratizar la sociedad.

Evidentemente no intenta ganar las elecciones presidenciales sino terminar de aplastar o someter al resto de la izquierda para que La France insumise aparezca como el único baluarte contra el RN tras la victoria de Marine Le Pen. Esperando que un movimiento social cambie la situación.

Sin embargo, tal renuncia a la victoria de la extrema derecha es estrictamente criminal. Si Marine Le Pen es elegida presidenta, no tendrá dificultades para obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con el injusto sistema electoral mayoritario todavía vigente. Si bien el contexto institucional de la Vmi La República da al ejecutivo medios de acción totalmente exorbitantes. Se han visto poderosamente reforzados por la multitud de leyes excepcionales aprobadas durante la última década, e incluso más recientemente con las malvadas leyes sobre la presunción de legítima defensa de la policía o incluso de los llamados matones-pagadores.

En consecuencia, la victoria de Marine Le Pen en Francia no tendría nada que ver con la de Giorgia Meloni en Italia, atrapada en un complejo sistema de poderosos contrapoderes. Ni siquiera con el de Donald Trump, que, sin embargo, sigue obstaculizado por un sistema judicial que goza de cierta independencia o por Estados federados dotados de importantes prerrogativas. Nada de esto existe en la Francia del V.mi República y Vincent Bolloré. No es necesario construir paso a paso a lo largo de varios años los instrumentos esenciales para la instauración de un régimen autoritario y antiliberal, todo el espectro ya está allí, listo para servir desde el primer día… Marine Le Pen en el poder sería una masacre para nuestras libertades y nuestra democracia el día después de su victoria, en particular para todas las personas racializadas y descendientes de inmigrantes.

Por eso nadie tiene derecho a realizar el siguiente movimiento. Y por eso es absolutamente necesario seguir intentando evitar un duelo entre Le Pen y Mélenchon que garantizaría la victoria de la extrema derecha. Es en particular el interés primordial de todos aquellos, racializados y/o descendientes de inmigrantes, que serían las primeras víctimas.

Muchas personas de izquierda, a la vista de las encuestas actuales, se sienten tentadas a sumarse a la candidatura de Jean-Luc Mélenchon, considerando que el asunto se escucha ahora en nuestro campo político, a pesar de sus profundos desacuerdos sobre Ucrania, su programa demagógico o su falta de práctica democrática. Si cedieran a esta tentación, actuarían de manera irresponsable y contribuirían aún más a acercar a Marine Le Pen al poder, aunque su dinámica ahora parece poder frenarse. Con su talento, Jean-Luc Mélenchon obtendría sin duda mejores resultados que el 30% que le atribuyen hoy las encuestas en la segunda vuelta. Pero nunca podrá reunir a todos los demócratas y recuperar los 40 puntos que le separan del candidato de extrema derecha.

Estamos estancados por el momento en este cara a cara mortal entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen porque la oferta alternativa aún no parece suficientemente atractiva para un país, y en particular para una juventud, que con razón quiere una ruptura clara con el macronismo y el “círculo de la razón” que nos ha llevado contra el muro. Evidentemente, esta dificultad sigue siendo importante a estas alturas, pero no nos queda otra opción que dedicar todos nuestros esfuerzos a intentar superarla en las próximas semanas.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.