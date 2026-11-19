La peor epidemia de sarampión en treinta y cinco años para Estados Unidos. La primera potencia mundial acaba de perder su estatus de “país que ha eliminado” esta enfermedad, obtenido en 2000 tras décadas de lucha contra la enfermedad. El anuncio lo hizo el martes 17 de noviembre la Organización Panamericana de la Salud. México y Bolivia corrieron la misma suerte, un año después que Canadá.

Pero en Estados Unidos el contexto político es significativamente diferente. Y la responsabilidad de la administración Trump es ampliamente señalada, particularmente por los discursos escépticos sobre las vacunas del Ministro de Salud, Robert Kennedy Jr.

El sarampión reapareció hace unos años, especialmente en 2025 en Texas, en una comunidad religiosa poco vacunada, y luego se extendió por todo el país.

En 2026, la principal agencia de salud pública registró en todo Estados Unidos 5.412 casos confirmados y 591 hospitalizaciones, un informe muy subestimado según varios expertos. “Aproximadamente el 96% de los casos registrados este año se refieren a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce”precisa el “New York Times”.

Desde 2025, las autoridades sanitarias han informado de doce muertes, entre ellas niños muy pequeños, en varios estados americanos.

El virus del sarampión causa síntomas como fiebre, dificultad para respirar y sarpullido. Extremadamente contagioso, el virus se transmite por el aire y puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada lo abandona.

Antes de que se desarrollara la vacuna a principios de la década de 1960, el sarampión mataba a cientos de niños cada año en los Estados Unidos y continúa cobrándose decenas de miles de vidas en todo el mundo. Además, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Una persona afectada contamina una media de otras 18 personas.

Se la acusa de haber contribuido en gran medida a esta crisis sanitaria, difundiendo discursos escépticos sobre las vacunas y recortando la financiación sanitaria. Para Trahern Jones, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Utah, la culpa la tiene un “epidemia de desinformación”. Si algunos niños no vacunados provienen de comunidades religiosas que tradicionalmente rechazan la vacunación, muchos otros simplemente provienen de familias que han sido expuestas, en las redes sociales o a través de las autoridades. “mensajes confusos”informa.

“Esta es la consecuencia directa de las políticas seguidas por el Ministro de Salud”Robert Kennedy Jr, denunció Hakeem Jeffries, líder de los diputados demócratas. Figura notoria del escepticismo sobre las vacunas, el ministro transmitió durante años información falsa sobre las vacunas, incluida la contra el sarampión.

En 2005, escribió en la revista estadounidense “Rolling Stone” que el tiomersal, sustancia utilizada entonces en las vacunas contra la gripe y la hepatitis B, podría ser responsable de casos de autismo. Una afirmación refutada por estudios sobre el tema, subraya la Organización Mundial de la Salud. Entrevistado por CBS News en 2025, Robert Kennedy Jr, recién nombrado miembro del Ministerio de Salud, dijo que “La gente debería vacunarse contra el sarampión”. Pero si bien añade que el gobierno “No debería hacer obligatorias estas vacunas”.

“Es un fracaso”reaccionó en un comunicado el presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), Andrew Racine, recordando que la enfermedad podría prevenirse mediante la vacunación. “No debemos aceptar su regreso”instó. “Fue como encontrarse con un fantasma del pasado, algo que nunca esperabas ver.confía el especialista en enfermedades infecciosas pediátricas Trahern Jones. Volvemos a ver los problemas que nuestros abuelos trabajaron tan duro para eliminar”. Se han confirmado más de 500 casos en Utah, donde ejerce Trahern Jones.

Por lo tanto, para frenar la propagación del virus y garantizar la inmunidad colectiva, la cobertura de vacunación debe ser de al menos el 95%. Sin embargo, en Estados Unidos, la proporción de niños en jardín de infantes vacunados fue del 92,4% en 2025, con tasas a veces mucho más bajas a nivel local. Por ejemplo, en Idaho, sólo el 75% de los niños en el jardín de infantes fueron vacunados. Hasta la fecha no existe ningún tratamiento para el sarampión. La población ahora está expuesta a “Riesgos de enfermedad, hospitalización y muerte que podrían haberse evitado”insistió Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud.

Una de las formas de frenar la crisis es adelantar el calendario de vacunación. La primera dosis de la vacuna generalmente se administra doce meses después del nacimiento, pero se trata de un plazo diseñado para países con bajo riesgo de exposición. Los bebés podrían ser vacunados antes, alrededor de los nueve meses, y los adultos que sólo recibieron una dosis en la infancia podrían recibir una segunda, explica en el “New York Times” Nathan Lo, médico especialista en enfermedades infecciosas y epidemiólogo de la Universidad de Stanford.

Además, el control de las aguas residuales permite detectar fuentes de contaminación, señala el “New York Times”. Durante la Covid, se puso en marcha un programa excepcional para controlar 1.500 sitios, es decir, la mitad de la población. Excepto que la financiación para este programa expiró a finales de septiembre. Desde entonces, la administración Trump ha propuesto recortar el presupuesto a unos 25 millones de dólares al año, frente a 125 millones de dólares.