Rara vez, en estos tiempos de extrema fragmentación de nuestra sociedad, hay un tema en el que tres cuartas partes de los franceses están de acuerdo: la necesidad de hacer que los más afortunados contribuyan más. Una idea a la que el economista Gabriel Zucman dio un horizonte político al proponer legislar sobre la fiscalidad de los activos muy elevados. ¿Otro de estos caprichos de un pueblo enojado que ha puesto la igualdad y la abolición de los privilegios en el centro de su historia desde la Revolución Francesa? Nada de eso. Esta aspiración suscita el apoyo de una mayoría de la población en muchos otros países: Estados Unidos, Brasil, Bélgica, España, Reino Unido, etc.

Podríamos considerar que los sucesivos fracasos sufridos por las propuestas de Zucman, en Francia tres veces en 2025 y 2026, luego en California el 3 de noviembre, son la sentencia de muerte para esta ambición… A menos que simplemente se posponga. En Estados Unidos, varios demócratas ganadores exámenes parciales planean reabrir el debate en su estado. En Francia, el deseo de gravar a los ultrarricos es compartido por los candidatos irreconciliables Jean-Luc Mélenchon y Raphaël Glucksmann, quienes le otorgan un lugar destacado en su programa presidencial. Ha estado aquí, volverá… ¿Y algún día, de una forma u otra, se impondrá? Gabriel Zucman, pero también los economistas Thomas Piketty y Emmanuel Saez, que fueron los primeros en mostrar el extraordinario retorno de las desigualdades de riqueza, quieren creerlo. Y “los Nuevos Obs” con ellos.

Porque la aspiración a una mayor igualdad es la gran lucha de la izquierda, construida en torno a la promesa de progreso social a través de la educación y un reparto justo de la riqueza a través de la redistribución. Ahora bien, esta batalla, que se inició en Francia en 1789 y continuó ganando terreno en el siglo XIX.mi y XXmi siglos, se ha estancado en las últimas décadas. Según el Observatorio de las Desigualdades, la riqueza acumulada de las 500 fortunas profesionales más importantes aumentó de 170 mil millones a 1,128 mil millones de euros, el equivalente al 40% del PIB francés, frente al 6% en 1996. Aún más loco: estos ultrarricos escapan de parte de los impuestos adeudados, a través de mecanismos de optimización y evasión fiscal. También pagan muchos menos impuestos en proporción a sus ingresos que el resto de la población debido a la propia organización de nuestro sistema tributario.

Esta situación, moralmente cuestionable, también es económicamente insostenible, ya que necesitamos recursos considerables para financiar los desafíos sociales, climáticos y geopolíticos que enfrentamos, y la carga de la deuda nos paraliza. También recuerda el período de posguerra: Francia, Alemania e incluso Japón, sin derramamiento de sangre, habían decidido entonces “compartir la carga” gravando las altas riquezas. Del mismo modo, ¿cómo podrían las clases media y trabajadora aceptar hoy hacer sacrificios si una parte de la población, la que menos tiene que perder, se escapa?

La derecha republicana puede protestar contra estos argumentos abogando por la reducción del gasto público como prioridad. Pero no puede discutir una cosa: esta extrema concentración de riqueza en manos de una “oligarquía” amenaza los cimientos mismos de nuestras democracias, en Francia como en el resto del mundo. Ése es el objetivo de “Contra la oligarquía internacional”. El Manifiesto de París” (Seuil, “Libelle”, 2026), publicado por Gabriel Zucman y un colectivo de investigadores y figuras públicas. Porque detrás del dinero, esto no es una primicia, hay poder, puesto exclusivamente al servicio de intereses privados. Así, quienes poseen multinacionales, redes sociales y medios de comunicación tienen medios sin precedentes para influir en el debate público, las políticas, las elecciones e incluso el curso de las guerras. Hoy ya estamos pagando el precio. Ponerle fin es sin duda una de las grandes luchas del Siglo XXI.mi siglo.