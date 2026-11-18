Fundador de la asociación sherpa, que lidera la lucha por la restitución de las “beneficios mal habidos”, el abogado William Bourdon presentó una denuncia este miércoles 18 de noviembre en París, denunciando un asesinato planeado por parte del entorno de un líder africano.

El autor relata las confidencias de un ex policía, cuyo nombre no revela, que confiesa haber “monitoreado” William Bourdon y reportando un “operación de eliminación (…) creado por el hijo de un presidente de Brazzaville”. Designa un “barbuza francesa”apodado “el cosaco”, que habría estado involucrado en este proyecto, cancelado in extremis por el líder africano en cuestión.

La denuncia, por conspiración criminal para cometer asesinato y destrucción, abuso de autoridad e invasión de la privacidad, informa que el propio Sr. William Bourdon se encontró con “el cosaco”, quien le dijo “compartí la misma historia”. Él dice que es un ” cerca “ Denis Sassou-Nguesso, presidente de la República del Congo, y ex policía francés, que desea permanecer en el anonimato por el momento, temiendo por su seguridad.

“Estos hechos revelan la existencia de un complot urdido simultáneamente por varias personas que reclutan “equipos” y les pagan, con el objetivo de organizar el asesinato (de Me Bourdon) y el bombardeo de su oficina (además de las de Sherpa)”resume la denuncia.

“Si estos elementos fueran probados, demostrarían un deseo particularmente preocupante de silenciar, mediante la violencia, a quienes trabajan para demostrar la verdad y luchar contra la impunidad”comentaron los abogados de Me Bourdon, Antoine Ory y Vincent Brengarth, pidiendo la apertura inmediata de una investigación.

Investigaciones sobre “bienes mal habidos” ya han dado lugar a una condena en Francia relacionada con Guinea Ecuatorial y siguen en curso en relación con Congo-Brazzaville y Gabón.

“Figura central en el procedimiento de las ganancias ilícitas, (Me Bourdon) habría estado particularmente involucrado en el aspecto congoleño de este asunto, lo que probablemente pondría en duda los intereses del clan Nguesso”continúa la denuncia.