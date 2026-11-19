Video ¿Por qué China busca aislar a Taiwán? ¿Y estaría dispuesto Donald Trump a abandonar la isla como parte de un acuerdo con Beijing? Pierre Haski analiza la situación en su canal de YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”, en una importante conversación con el Viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán.

“Si China decide utilizar medios militares, será el fin del mundo. » La advertencia proviene de François Wu, viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán. Pero detrás de estas palabras no se habla de una guerra nuclear. Describe lo que podría pasar con la economía global, los semiconductores y nuestra vida diaria si China decidiera atacar a Taiwán.

Pierre Haski se reúne con François Wu en Taipei, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, para una “Gran Conversación” sobre el futuro de la isla y las ambiciones de Xi Jinping.

¿Por qué China busca aislar a Taiwán? ¿Podrá obtener su sumisión sin siquiera iniciar una guerra? ¿Y estaría dispuesto Donald Trump a abandonar la isla como parte de un acuerdo con Beijing?

En esta entrevista de casi una hora, François Wu describe la presión militar y diplomática china, los intentos de injerencia, las amenazas a la democracia taiwanesa y la importancia estratégica de los semiconductores.

También explica por qué sigue convencido de que Estados Unidos defenderá Taiwán, responde a las declaraciones de Jean-Luc Mélenchon y relata su viaje entre Francia y su país.

François Wu, ex representante de Taiwán en París, conoce bien la vida política francesa. Aquí ofrece una lectura taiwanesa de los principales trastornos geopolíticos en curso.