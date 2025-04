«Todos tienen mucho que perder, incluidos Estados Unidos»

Tiempo de lectura: 4 min.

Entrevista

Donald Trump acaba de anunciar un aumento en los aranceles aduaneros para todos los productos importados a los Estados Unidos, especialmente el 20 % para Europa, empujando así la economía mundial.





Este 2 de abril fue anunciado como el «Día de la liberación» Para los Estados Unidos por el presidente Donald Trump. Se convierte en el de la mayor ofensiva proteccionista en Estados Unidos desde la década de 1930, con la implementación de nuevos aranceles aduaneros en todas las importaciones de casi todos los países del mundo. Concretamente, todos los bienes de la Unión Europea tomarán impuestos del 20 %. Las tasas se establecieron en 24 % para Japón, 26 % para India, 46 % para Vietnam e incluso 54 % para China. Un cuestionamiento total del equilibrio económico global. Y el comienzo de una posible escalada con las reacciones de otros países, lo que lleva a una guerra comercial. Descifrado con Elvire FabryInvestigador asociado en el Jacques-Delors Institute, especialista en geopolítica comercial.





Donald Trump acaba de anunciar el aumento en los deberes aduaneros en un 20 % para la Unión Europea. ¿Qué sectores tienen más que perder en esta guerra comercial con Estados Unidos?





Elvire Fabry Estas tareas aduaneras consolidadas anunciadas por Trump tienen en cuenta varios elementos. Primero, las diferencias en los aranceles aduaneros encontrados cuando hay picos de precios, como en las importaciones de productos agrícolas. Sin embargo, en promedio, estas diferencias siguen siendo relativamente moderadas entre Estados Unidos y Europa. El objetivo de la Administración Trump es más bien las barreras «no pertenecientes al Tariff», a saber, las regulaciones digitales europeas (que, por ejemplo, constituyen gigantes estadounidenses para proteger los datos privados), en el medio ambiente y en la seguridad alimentaria (que imponen reglas más estrictas que en Estados Unidos) o el impuesto al valor agregado (IVA).





Enfrentados con un aumento significativo en las tareas de aduanas estadounidenses, Alemania es el país europeo en primera línea. Su industria automotriz podría sufrir las tareas aduaneras adicionales del 25 %, lo que tendrá un impacto en las ventas en los Estados Unidos. En el lado francés, los sectores aeronáuticos, de lujo y de viticultura serán los más afectados. El vino representa casi el 20 % de las exportaciones europeas a los Estados Unidos, ¡y casi el 40 % de ellas son franceses!









¿Entonces Francia tiene mucho que perder?





¡Todos tienen mucho que perder! Incluidos los estadounidenses. Una sanción importante sobre las exportaciones europeas significa que las empresas no podrán absorber este costo adicional al reducir sus márgenes y tendrán que transmitirlo al consumidor estadounidense que pagará más. Menos ventas en los Estados Unidos debilitan a las empresas que dependen mucho de este mercado. Y si los deberes aduaneros comienzan a tocar los productos terminados y los componentes exportados, será el valor completo y la cadena de producción la que se sacudirá violentamente. Con una gran cantidad de empresas y empleos potencialmente impactados. Sin embargo, la reorganización de una cadena de producción no se realiza de la noche a la mañana … la pregunta central es si Trump blande estas tareas aduaneras como una amenaza para negociar con otros países, o si se trata de una etapa de escalada hacia una guerra comercial. En cualquier caso, ingresamos una fase de confrontación muy hostil.





Sin embargo, ¿es esta guerra comercial la oportunidad para que los europeos tejen nuevos lazos económicos?





Primero debemos fortalecer nuestro mercado interno. Pero también debe desarrollar o crear nuevas asociaciones con otros países. Es esencial recuperar una capacidad de ratificación de tratados comerciales de libre comercio, en particular Francia. En el contexto actual, el acuerdo con los países de Mercosur (El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, firmado en diciembre de 2024 pero aún no ratificado por los estados miembros, la nota del editor.) adquiere una dimensión estratégica mayor. El que firmamos con los canadienses, Ceta (El acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea entró en vigor provisionalmente en 2017 Pero aún no ratificado por todos los Estados miembros), parece aún más necesario hoy …









La Comisión Europea, que es responsable de pilotar la estrategia comercial de la Unión Europea, ha revivido Las negociaciones en este sentido, en particular con los estados del sudeste asiático, como Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia. Estos países tienen demanda de diversificación, porque dependen mucho de China y también están expuestos a medidas arancelas de los Estados Unidos. Por el momento, la Comisión está considerando acuerdos comerciales que cubren bienes y servicios. Pero estas negociaciones no significa que el ejecutivo europeo permanezca No estoy atento al mantenimiento de los estándares dentro del marco de estos acuerdos, en particular en la seguridad del consumidor, la salud y el medio ambiente.









En particular, ¿Francia tiene una carta para jugar en esta crisis?





Por más integración europea. Tienes que presionar a la Unión Europea para acelerar su agenda de autonomía estratégica. Durante décadas, hemos encontrado las dificultades que encontramos para tener una estrategia industrial europea en términos de defensa y la capacidad de invertir nuestros ahorros en común. Los Estados miembros ahora deben proporcionar apoyo político a una profundización del mercado único para fortalecer las capacidades comunes. Las empresas europeas aún se enfrentan a demasiadas barreras que ralentizan la inversión en la economía. Necesitamos cambiar la escala cuando razonamos en términos de competitividad y defensa, ya sea en términos de defensa nacional o defensa comercial. Debemos pasar de la escala nacional a la escala europea y trabajar en nuestro Punto débil: lentitud.





¿Y nos dirigimos a un descanso entre Francia y Estados Unidos?





Hay una distancia euroámica, seguro. Pero no es una ruptura bilateral, que sería perjudicial para Francia. También lo vemos muy bien en las posiciones de Emmanuel Macron: busca evitar escalar tensión directa con Donald Trump.





Varios líderes empresariales franceses han recibido una carta de la Embajada Americana en París, alentándolos a abandonar sus políticas de inclusión para seguir sus negocios con Estados Unidos. ¿Qué debe entenderse con esta forma de extraterritorialidad?





Esta carta se refiere a todas las empresas extranjeras por contrato con la administración estadounidense. Inevitablemente, varias empresas francesas están preocupadas, pero no solo: otros europeos también. De hecho, es una medida de extraterritorialidad. También es una extensión de la estrategia estadounidense de potencia suave por otros medios más agresivos.