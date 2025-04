El texto que incorpora no consentir a la definición criminal de violación adoptada en la asamblea

Por

MPS adoptados el martes 1jerga Abril, al principio, leyendo un proyecto de ley que incorpora no consentir a la definición criminal de violación, una modificación con un fuerte significado simbólico pero que divide a los abogados y las asociaciones feministas.









El texto, transpartidista y apoyado por el gobierno, fue adoptado por 161 votos y 56 votos en contra. Los diputados de la concentración nacional, del grupo Ciottiste UDR, y ciertos diputados socialistas se opusieron.





«Creo que esta noche, colectivamente, hemos activado que nos apasiona la cultura de la violación a la cultura de consentimiento»dio la bienvenida a la coportera ecológica Marie-Charlotte Garin. «Es una primera piedra que estamos lanzando en la pared de la impunidad».





«El consentimiento está ausente de la ley francesa»





Sin embargo, la medida no consenso. Sus oponentes temen que incorporar no consentir a la definición criminal de violación lleva a centrar la investigación en la actitud de la víctima. Sus defensores lo disputan, argumentando que esta modificación permitiría incluir situaciones mal cubiertas hoy, como el estado de asombro. Mientras envía una señal fuerte, unos meses después de la prueba de violación de Mazan. «Lo que importa no es lo que el atacante cree es lo que la víctima quiere»golpeó al ministro responsable de la igualdad de mujeres, Aurore Bergé.









«El consentimiento está en todas partes en procedimientos legales, pero está ausente de la ley francesa»que en el estado actual «No permite lo suficiente para sancionar a los atacantes»argumentó el diputado macronista Véronique Riotton, también un corapto del texto.





«Libre e iluminado»





El proyecto de ley, el resultado de una misión de información parlamentaria de varios meses, ahora tendrá que estudiarse en el Senado. Redefine el artículo del Código Penal relacionado con todas las agresiones sexuales, incluida la violación.





Propone redefinirlos como «Cualquier acto sexual no consentido». El texto especifica lo que no es consentimiento, para remitir a los investigadores y los jueces.





«El consentimiento es libre e iluminado, específico, anterior y revocable. Es apreciado en vista de las circunstancias circundantes»propone establecer el texto. «No puede ser deducido por el silencio o la única falta de reacción de la víctima»agrega.









Finalmente, él especifica que«No hay consentimiento si el acto sexual está cometido con violencia, restricción, amenaza o sorpresa»cuatro métodos ya presentes en el código penal.





Todas las formulaciones fueron validadas por el Consejo de Estado, cuyas sugerencias fueron abordadas por los Coraptors.





En su opinión a principios de marzo, el Consejo de Estado consideró que «La principal contribución del proyecto de ley» sería «Consolidar (…) Avances en la legisladora «que ya considera la falta de consentimiento «Como elemento clave». Pero que no se aplica en todas partes por igual, señala Marie-Charlotte Garin.





El rn contra, el PS dividido





La extrema derecha se opuso a la iniciativa. «La definición actual de violación ya es suficientemente precisa»dijo Sophie Blanc (RN). Derecho penal «No tiene la intención de alinearse con la opinión o el dolor, tan legítimos como son»agregó Sophie Ricourt Vaginay (UDR).





El grupo socialista dividido había optado por la libertad de votar. Si 21 diputados socialistas votaron, 9 se opusieron a él, incluida Céline Thiébault-Martinez, según quien «Nadie puede decir que este proyecto de ley tendrá el efecto esperado, es decir, un mejor reconocimiento de las víctimas».









Ella teme que la iniciativa no «Penaliza aún más a las víctimas»quien será cuestionado «En primer lugar en su consentimiento».





Una discusión barrida por Marie-Charlotte Garin, para quien la introducción del consentimiento en la ley «Nunca» ha « poner a la víctima «En el corazón del público»en los países que lo hicieron, citando España, Suecia o Dinamarca.





«Cambio de mentalidad»





«Mañana, será el autor quien tendrá que demostrar por actos positivos que ha asegurado el consentimiento, y la investigación tendrá que centrarse en lo que él entendió, lo que ha percibido, lo que hizo para garantizar el acuerdo de la otra»abundó el Ministro de Justicia Gérald Darmanin.





Sin embargo, sin embargo, el texto no impone «Obligación de evidencia positiva, ya que firmaríamos un contrato»agregó.





Cerca de la asamblea, unas pocas docenas de mujeres se reunieron en la tarde en la llamada de los movimientos feministas. Él es «Es importante demostrar que parte de las feministas es con los parlamentarios»estimó a Sarah Durocher, presidenta de la planificación familiar, para quien el texto refleja «Un cambio de mentalidad».