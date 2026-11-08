Tiroteo en Cracovia deja seis muertos y una decena de heridos; el perpetrador es neutralizado

Un hombre abrió fuego alrededor de las 15:00 horas. Este sábado arrasó con transeúntes en el centro turístico de Cracovia, en el sur de Polonia, matando a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, además de una decena de heridos, entre ellos agentes de policía. Lun “sufre una herida de bala, el estado del segundo es muy grave: tres heridas de bala”declaró el ministro del Interior el día X.

El tirador entró en la plaza principal del casco antiguo, que estaba muy concurrida ese fin de semana, y empezó a disparar. “al azar”según un portavoz de la policía local. El sospechoso fue neutralizado por la policía. Imágenes de aficionados que circulan en las redes sociales muestran a un policía disparando varias veces a muy corta distancia a un hombre vestido con uniforme militar. Las circunstancias siguen sin estar claras por el momento.

Los motivos del tirador no se conocieron de inmediato. La policía encontró otras armas y una gran cantidad de municiones en el coche del sospechoso, dijo Katarzyna Cislo, de la policía de Cracovia, al canal de noticias TVN24, añadiendo que tenía 24 años. Donald Tusk, jefe de gobierno, lanzó “un llamamiento urgente a los dirigentes políticos de todas las partes” no hacer “esta tragedia es un instrumento de juego político”lamentándose por “un tiroteo trágico”.

Como él, el Presidente de la República, Karol Nawrocki, anunció que iría allí y expresó su “tremenda preocupación”. Declaró en X que estaba “en contacto con las autoridades competentes” y el estaba esperando “una explicación completa de las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos”. “La seguridad de los polacos es la máxima prioridad”añadió.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su “choque” y su “emoción”. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la jefa de gobierno italiana Giorgia Meloni y el canciller alemán Friedrich Merz también publicaron mensajes de apoyo en Varsovia. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, deploró una “tragedia”haciendo hincapié en “repercusiones” de este evento “Se sentirá mucho más allá de las fronteras de Polonia”.

Los tiroteos fatales son raros en este país de Europa del Este de 38 millones de habitantes, miembro de la UE y la OTAN. Pero el país estaba en alerta máxima después de una serie de ataques con cuchillo en octubre, que Tusk denunció como parte de una “culto a la violencia” impulsado por las redes sociales.

Varsovia, firme aliado de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, ha advertido repetidamente sobre el sabotaje ruso y la guerra híbrida en suelo polaco, acusaciones que Moscú rechaza.