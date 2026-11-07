Donald Trump nombra a Stephen Miller jefe de gabinete: por qué esta decisión no es una señal de apaciguamiento

Un nombramiento que presagia más conflicto que apaciguamiento. Después de la ola azul de las elecciones de mitad de período, que representan un desautorización de las políticas de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos nombró al muy reaccionario Stephen Miller para el cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca, este viernes 6 de noviembre. Stephen Miller, hasta ahora asesor del presidente en materia de seguridad interna y subjefe de gabinete, sucede a Susie Wiles y no es otro que el arquitecto de la política migratoria muy represiva aplicada por la administración Trump. El mismo que sancionaron en parte los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

El presidente republicano, cuyo partido perdió la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, justificó la necesidad de renovación designando a uno de sus asesores para este puesto altamente estratégico. “más confiable” y lo mas extremo. Pero detrás del nombramiento de esta figura del ala más radical del movimiento MAGA también hay un deseo de confrontación, tras el fracaso de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Tres días después de la derrota republicana, Donald Trump optó por sustituir a su jefe de gabinete por uno de sus asesores más radicales, que asumirá el cargo el lunes 9 de noviembre. Susie Wiles “hizo un gran trabajo”escribió en su red social Truth Social. Sin embargo, “Quería hacer un cambio”dijo el presidente de los Estados Unidos a la prensa. Un cambio, por tanto, que sugiere además que el presidente republicano no tiene intención de revisar su forma autoritaria de gobernar. “Una apuesta por el fortalecimiento del programa político de Trump y, quizás, por un giro aún más hacia la derecha”, plantea la hipótesis del “Washington Post”. Después de todo, Donald Trump eligió nombrar a un partidario de un concepto ampliado de poder ejecutivo, como recuerda CNN.

“Es un verdadero luchador. Ha estado conmigo desde el principio (…) y es muy leal, inteligente”declaró el presidente de Estados Unidos. Una fidelidad que el propio interesado reafirmó. “Es el honor de mi vida servir como jefe de gabinete del presidente Trump”.dijo en un video publicado en la cuenta Truth Social del presidente. “Le juro y le prometo, señor Presidente, que le ofrezco mi absoluta lealtad, mi compromiso inquebrantable y mi total dedicación a su éxito y al éxito de este país”añadió.

Será, por tanto, este asesor, que acompaña a Donald Trump desde 2015, quien orquestará la acción del gobierno en esta posición estratégica y filtrará a las personas o la información que llegan al presidente. Su nombramiento también fue bien recibido por el vicepresidente JD Vance de X, quien llamó a Stephen Miller un “tremendo patriota que hará grandes cosas”.

“No hay nadie más inteligente ni más duro”. Así describió Donald Trump a Stephen Miller durante la reunión que celebró sus cien días al frente de Estados Unidos, en abril de 2025. Él es el “Cerebro de Trump”, según declaraciones del expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, al “New York Times” justo antes de la toma de posesión del presidente republicano en enero de 2025. Y “ el hombre más peligroso de Estados Unidos después del presidente”, dijo el experto en estrategia política y demócrata Jim Manley.

Stephen Miller, de 41 años, que entró al servicio de Donald Trump en 2015, es conocido por ser el cerebro de la política migratoria muy represiva de la administración Trump, que está aumentando las detenciones y expulsiones y cuya policía ICE ya ha causado varias muertes. El hombre encarna una corriente identitaria que ve la inmigración como una amenaza existencial para Estados Unidos, presentado como una nación cristiana blanca. Está notablemente en el origen de “Prohibición musulmana”una restricción de entrada al territorio impuesta a los nacionales de países predominantemente musulmanes, que posteriormente tuvo problemas con los tribunales.

Los demócratas denunciaron su nominación, diciendo que las elecciones de mitad de período también habían sido una crítica a los métodos de ICE y a las expulsiones masivas y violentas. “Stephen Miller es un xenófobo peligroso y un extremista enloquecido con sangre estadounidense en sus manos. Su presencia en el gobierno debería ser erradicada como un tumor canceroso”protestó Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. “El arquitecto de las políticas más bárbaras e inhumanas” del gobierno Trump, añadió el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer.

¿Este nombramiento presagia una reorganización más amplia y aún más orientada hacia la extrema derecha? La sustitución de Susie Wales, que debería permanecer en la órbita del multimillonario, fuera del gobierno, es quizás sólo el primer movimiento en el séquito presidencial. En un extracto de una entrevista con CBS, que se transmitirá íntegramente el domingo, Donald Trump dijo: “Me gusta mi oficina (…) Pero quizás haga algunos cambios”. Preguntado sobre el caso de su ministro de Defensa, Pete Hegseth, debilitado por su papel en la impopular guerra de Irán, Donald Trump aseguró no obstante que mantenía su confianza en él.