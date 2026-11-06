Protección de los niños: hacer de la escuela un lugar de emancipación y confianza, por Grégory Doucet y Jean-Luc Moudenc

Cada mañana, cada mediodía, después de la escuela, los miércoles y durante las vacaciones, 5 millones de niños son confiados por sus padres a adultos responsables de acogerlos, supervisarlos y ofrecerles actividades, garantizando su seguridad física y moral. Ya trabajen en una escuela o en un centro de ocio, estos profesionales desempeñan una misión de servicio público esencial para la vida de las familias y el desarrollo de los niños en la sociedad.

Las revelaciones de violencia, en particular violencia sexual, cometida contra menores en determinados entornos colectivos, han despertado profundas emociones y preocupaciones legítimas. Como empleadores de agentes responsables del cuidado de los niños, las ciudades, junto con la Educación Nacional, tienen un papel importante que desempeñar en la prevención de estas graves fallas y en el tratamiento de ellas cuando ocurren. Pero no podemos actuar de forma aislada. La violencia contra los niños puede ocurrir en cualquier momento de su vida diaria, tanto durante el horario escolar como después de la escuela, en la vida social como en la vida familiar (1). Todos tenemos la responsabilidad de prevenirlos, detectarlos, denunciarlos y tratarlos, independientemente de quién esté a cargo.

Las preguntas legítimas de los padres deben recibir una respuesta clara y uniforme, sin que las familias pasen de un actor a otro dependiendo del empleador o de la estructura de acogida. Al mismo tiempo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para prevenir y sancionar las malas conductas, pero también para apoyar y formar mejor a los profesionales en contacto con menores, reconocer plenamente su trabajo y no agravar las dificultades de contratación de un sector en crisis de vocaciones.

Mientras el Parlamento trabaja en varios textos relacionados con la protección de los niños y la lucha contra la violencia sexual y de género, es hora de publicar declaraciones de principios. A menudo existen los dispositivos necesarios. La prioridad es garantizar que realmente trabajen sobre el terreno. Porque a pesar del arsenal legislativo y regulatorio que ya existe, la información circula mal, los procedimientos carecen de eficiencia y las comunidades a menudo se encuentran solas frente a inmensas responsabilidades.

Sin embargo, hacemos nuestra parte seleccionando candidatos, capacitando a nuestros agentes, creando conciencia entre los niños y los padres y comunicando sobre los procedimientos de denuncia. En los últimos meses, muchas ciudades han reforzado sus sistemas de sensibilización e información, así como sus protocolos de denuncia. Pero es innegable que debemos ir más allá.

Las comunidades deben poder ejercer con calma sus responsabilidades como empleadores de profesionales extraescolares y extracurriculares. Para ello, el control de integridad debe generalizarse en el momento de la contratación y luego renovarse periódicamente. Se debe reforzar la formación sobre violencia sexual, la escucha de la palabra del niño y las conductas protectoras. En caso de denuncia, la ampliación del plazo máximo de suspensión cautelar de un agente de cuatro a ocho meses debería permitir iniciar los procedimientos judiciales y administrativos oportunos. Por último, pedimos una mayor transparencia en el seguimiento de los casos: respetando el secreto de la investigación y el marco vigente, las familias deben ser correctamente informadas por la Fiscalía en estos momentos de gran vulnerabilidad y sufrimiento.

Seamos lúcidos y evitemos medidas cautelares: mejorar el nivel de acogida y de servicio requiere medios adecuados y suficientes. De hecho, es necesario reforzar los servicios policiales y judiciales responsables de tramitar los casos denunciados, pero también centralizar, analizar y compartir mejor la información sobre los menores en peligro o que probablemente estén en peligro. La prevención y detección de situaciones críticas requiere el apoyo de todos los servicios de salud escolar, mientras que el despliegue de unidades de acogida pediátrica debe continuar en nuestros territorios. Esperamos, por tanto, una mayor cooperación de Educación Nacional con las ciudades, cuyas acciones educativas, sociales y sanitarias contribuyen a la seguridad y emancipación de los niños. Ante hechos de extrema gravedad, la respuesta no puede ser ni una indignación estéril ni una desconfianza generalizada. Juntos, podemos reconstruir la confianza y brindar a los niños el mejor viaje educativo posible.