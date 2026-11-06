Midterms 2026: estos funcionarios electos de la diversidad que llevaron la ola demócrata en Estados Unidos

para ir más lejos

La ola azul de los demócratas que arrasó con el exámenes parciales El martes 3 de noviembre sacude la hegemonía que tienen los republicanos de Donald Trump desde hace dos años. A “blunami” (contracción de las palabras “azul” y “tsunami”) también fue apoyado por muchos candidatos de diversos orígenes. Desde nativos americanos hasta afroamericanos y minorías sexuales, el Partido Demócrata ha involucrado a muchas personas de grupos sociales subrepresentados en la arena política.

Gran conocedor de los misterios de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de 56 años, ocupa allí desde 2023 un puesto muy estratégico como líder de su partido. Ahora se espera que se convierta en el primer presidente (presidente) negro de la institución. “Prometimos al país que lucharíamos para reducir el costo de vida en Estados Unidos y tenemos la intención de cumplir esa promesa”. aseguró tras la victoria de su equipo.

Keisha Lance Bottoms, de 56 años, ganó la gobernación de Georgia, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar este cargo en Estados Unidos. En el sitio web de su campaña, el ex alcalde de Atlanta (2018-2022) se presenta como descendiente de una familia de esclavos de una plantación de Georgia, un estado en el corazón del sur profundo marcado por la esclavitud, la segregación y luego la lucha por los derechos civiles.

Esta es una de las grandes sorpresas de estas elecciones. Después de suspender y reanudar su campaña durante el verano, David Crowley, apoyado por el ex presidente Barack Obama, derrotó a su oponente republicano Tom Tiffany por 8 puntos (54,1%, frente a 45,9%). Esta cómoda victoria le permitió convertirse, a los 40 años, en el primer gobernador negro del estado de Wisconsin.

Abdul El-Sayed, de 42 años y médico de profesión, ganó las elecciones al Senado en Michigan. Este hijo de inmigrantes egipcios, del ala izquierda del Partido Demócrata, se convirtió en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos. Durante la campaña, Donald Trump y sus seguidores intensificaron los ataques contra él, acusándolo a él y a su familia de tener vínculos con los Hermanos Musulmanes y la organización yihadista Al Qaeda.

Deb Haaland, miembro de la tribu Laguna Pueblo, se convirtió en la primera mujer nativa americana en ocupar el cargo de gobernadora, siendo elegida para el cargo en Nuevo México. Ya había hecho historia como la primera nativa americana en obtener una cartera ministerial cuando fue Secretaria del Interior bajo el expresidente Joe Biden entre 2021 y 2025.

En el norte del país, en Minnesota, Peggy Flanagan, de 47 años, también alcanzó un hito simbólico al convertirse en la primera nativa americana en ingresar al Senado. Fue hasta entonces vicegobernadora del estado.

Reivindicando ser de la rama socialista, el nuevo miembro del primer distrito de Colorado en la Cámara de Representantes tiene la particularidad de llevar dos sombreros. Melat Kiros, de 29 años, se convierte en la primera mujer negra -tiene orígenes etíopes- de este estado en sentarse en el Congreso, al tiempo que es la primera miembro electa de la Generación Z en la cámara baja.

Además de obtener un escaño senatorial en este bastión republicano, el Partido Demócrata acaba de adquirir también la gobernatura de Texas. Y esto, gracias a la campaña liderada por Gina Hinojosa, de 52 años, quien se convierte en la primera latinoamericana en acceder a este cargo en el Estado. Greg Abbott, su predecesor republicano, ocupó este cargo durante casi doce años.

California eligió al demócrata Xavier Becerra, de 68 años, para el cargo de gobernador, el primer hispano en ponerse esta gorra. Sucede al mediático Gavin Newson, que bien podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

Elegido en New Hampshire, Chris Pappas, de 46 años, se convierte en el primer senador abiertamente homosexual de Estados Unidos. Anteriormente, se había distinguido en la Cámara de Representantes por su apoyo a la Ley de Igualdad, el principal proyecto de ley demócrata destinado a consagrar en la ley federal protecciones contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Después de su victoria, apareció en el escenario con el hombre que describió como su “marido fantástico”.

Por su parte, Jeremy Moss, de 40 años, vencedor en los 11mi distrito de Michigan, afirma ser el primer representante homosexual de Michigan en la Cámara de Representantes.