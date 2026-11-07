Este pastel de polenta, limón y semillas de amapola es el favorito de Whoogy: aquí está su receta

Desde su primer contenido en las redes sociales, hace seis años, y el éxito de los dos volúmenes del “Manual del cocinero aficionado”, vendidos más de 150.000 ejemplares, Hugo, alias Whoogy’s, comparte una cocina generosa, reconfortante y, sobre todo, accesible. Este antiguo publicista parisino reconvertido en influencer gastronómico se lanzó solo, primero para comer bien y luego para alimentar a sus familiares y compañeros de habitación. Cuando se mudó a Bruselas, con su socio belga, decidió hacer de la cocina su profesión. Publica en Instagram, TikTok y su canal de YouTube sus recetas sencillas a base de productos crudos: platos generalmente reconfortantes, bastante pasta, recetas de otros lugares pero también maravillosas ensaladas, de temporada por supuesto, frescas y coloridas. Publicaciones sabrosas, pero entregadas con un flujo de ametralladora. Desde este punto de vista, saludamos la publicación de sus obras impresas, que nos permiten avanzar a nuestro ritmo de neófito.

Para este tercer libro, “Dailycieux” (ed. du Chêne), el influencer gastronómico ofrece un repertorio de platos que sólo requieren unos pocos ingredientes fáciles de encontrar, no requieren horas de preparación y garantizan un mínimo de lavado. “Por lo tanto, en este libro no encontrará recetas que requieran tomillo macerado en almíbar de saúco cocido al vacío a 62°C.” asegura Whoogy’s. Cocina cotidiana, con una variedad de platos, a veces clásicos, a veces originales, y recetas variadas y equilibradas. Pero también pequeños dulces, como esta tarta, uno de sus postres favoritos: “Polenta, limón, amapola… a priori nada obvio. Y sin embargo, este pastel se ha convertido en uno de mis pequeños favoritos. Es el tipo de receta que impresiona a toda la mesa, aunque es increíblemente sencillo de preparar. »

Para 8 porciones

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 45-50 minutos

INGREDIENTES

Para el dispositivo

12cl de aceite de oliva

220 gramos de azúcar

3 huevos

3 limones (ralladura)

200 g de almendra en polvo

150 g de polenta fina

1 cucharada cucharadita de levadura

2 cucharadas cucharada de semillas de amapola

para el almíbar

4 limones (jugo)

4 cucharadas cucharada de miel

servir

1 cucharada cucharada de crème fraîche por porción

PREPARACIÓN

Paso 1

Precalienta el horno a 160°C (ventilador) y forra un molde para pastel con papel de horno.

Paso 2

Batir el aceite de oliva y el azúcar hasta que quede suave. Agrega poco a poco los huevos previamente batidos, luego la ralladura de limón.

Paso 3

Agrega la almendra en polvo, la polenta, la levadura y las semillas de amapola. Mezclar suavemente hasta que quede suave y luego verter en el molde.

Paso 4

Hornee durante 45 a 50 minutos.

Paso 5

Mientras tanto, calienta suavemente el jugo de limón y la miel en una cacerola pequeña hasta que se disuelva por completo. Tan pronto como salga del horno, pinche generosamente el bizcocho con una brocheta y luego vierta el almíbar caliente sobre el bizcocho. Dejar enfriar en el molde antes de desmoldar.

Paso 6

Puedes añadir una buena cucharada de crème fraîche al servir.

◗ Esta receta procede del libro “Dailycieux, 150 recetas para disfrutar cada día”, de Whoogy’s, éditions du Chêne, 272 p., 35 euros.